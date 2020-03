"#ZostańWdomu". Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula zrobili serial ku pokrzepieniu serc! Gdzie oglądać?

W związku z pandemią aktorzy nie mogę występować w teatrach, zdjęcia do filmów i seriali także zostały zawieszone. Każdy radzi sobie jak może i dlatego powstał mini serial "#ZostańWdomu", którego pomysłodawcą jest Kamil Kula. Występują w nim także m.in. Marta Żmuda Trzebiatowska i Małgorzata Kożuchowska.

"#ZostańWdomu" - serial ku pokrzepieniu serc

Pomysł serialu wyszedł od Kamila Kuli w momencie, kiedy odwołano wszystkie plany zdjęciowe i spektakle. Kamil jak i reszta aktorów został bez pracy. W tej sytuacji można było się zamartwiać lub zrobić serial, jakiego jeszcze nie było. Bez nakładów, z komórką w ręku, we własnym mieszkaniu.

Tylko razem damy radę - nasz serial jest komedią o przyjaźni, miłości i rodzinie w cieniu #zostań w domu. W głównych rolach Kamil Kula, Marta Żmuda Trzebiatowska – gościnnie Małgorzata Kożuchowska i PRZYJACIELE. Serial tworzymy online, non – profit – ku pokrzepieniu serc :)

Kamil namówił do pomysłu swoją żonę Martę Żmudę Trzebiatowską i Małgorzatę Kożuchowską. Akces do projektu zgłosili też inni aktorzy. Taki serial to dla nich szansa na kontakt z widzem bez wychodzenia z domu. Wszyscy nagrywają swoje role online. W ten sposób powstaje też cała postprodukcja. Wszyscy twórcy pracują non profit. - Tworzymy projekt, który pozwala nam robić to, co kochamy – dawać widzom pozytywną energię, dobre emocje i nadzieję na happy end. Serial można obejrzeć na YouTube.

Scenariusz powstaje z dnia na dzień, autorkami są Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Za montaż odpowiada Paweł Sitkiewicz, za dźwięk Tomasz Wieczorek, a za opracowanie muzyczne Kacper Pogłud. Zdjęcia z drona robi Krzysztof Królak. Produkcji serialu podjęła się FormaProduction: Marta Jarzębska – Ciesielska i Jarosław Ciesielski.

O czym jest serial "#ZostańWdomu"?

Bohaterami "#ZostańWdomu" są Agata i Jacek, sąsiedzi z apartamentowca w Warszawie. Do tej pory, nawet nie znali swoich imion. Mijali się w windzie, na parkingu. Teraz starają się odnaleźć w nowej sytuacji – gdzie z dnia na dzień koronawirus przewrócił ich życie o 180 stopni. Mają te same obawy, co wszyscy. Stresują się brakiem pracy, kasy – przyszłością. Ich przyjaźń zaczyna się i przebiega w rytmie domowego odcięcia czyli online. Razem z Agatą i Jackiem poznajemy ich znajomych, rodzinę. Na naszych oczach początkowo obcy sobie ludzie stają się dla siebie wsparciem – bo razem zawsze raźniej. Pokazujemy, że nie musimy być sami – ekrany tabletów, laptopów, komórek są naszym oknem na innych i na świat.

