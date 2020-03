"Zraniona miłość". Bergüzar Korel i Halit Ergenç zostali rodzicami po raz drugi i proszą, aby ich fani zostali w domach

Bergüzar Korel i Halit Ergenç zostali rodzicami po raz drugi! Razem z dziećmi postanowili jednak zostać w domu i o to samo proszą swoich fanów. Jak na imię ma drugie dziecko popularnej pary tureckich aktorów?

Bergüzar Korel urodziła!

Bergüzar Korel i Halit Ergenç zostali rodzicami po raz drugi. Para tureckich aktorów, która jest w związku małżeńskim od 2009 roku, ma już 10-letniego syna o imieniu Ali. Teraz do ich rodziny dołączył chłopiec o imieniu Han, który na świat przyszedł 9 marca 2020 roku.

Chłopiec ważył 3,5 kg i miał 51 cm długości. Zarówno mama, jak i jej dziecko dobrze znieśli poród i szybko mogli wyjść ze szpitala do domu. Teraz, w związku z panującą także w Turcji pandemią koronawirusa, Bergüzar Korel poinformowała swoich fanów w mediach społecznościowych o tym, że dołącza do akcji #zostańwdomu i zachęca do tego wszystkich swoich sympatyków.

Turecka aktorka pozostaje na domowej kwarantannie z rodziną. "W domu nie ma nudy" - zapewniła i wyraziła swoją wdzięczność dla wszystkich pracowników służby zdrowia i lekarzy, pracujących obecnie w szpitalach. Dołączamy do apelu - #zostańwdomu!

