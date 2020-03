"Zraniona miłość" odcinek 10. Azize wygłasza przemówienie na balu u generała. Jej dom zostaje podpalony! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Azize wzbraniała się prze pójściem na bal generała Wasilija. W końcu jednak zmienia zdanie. W 10. odcinku "Zranionej miłości" żona Cevdeta wygłosi na balu przemówienie. Sprawdź, co wydarzy się w 10. odcinku serialu "Zraniona miłość"!

Naciskany przez generała Wasilija Cevdet (Halit Ergenc) zaprosił rodzinę na bal. Zapowiedział też, że jeśli Azize (Berguzar Korel) się zgodzi, da jej rozwód.

W 10. odcinku serialu "Zraniona miłość" Cevdet dowiaduje się, że statek z działaczami tureckiego ruchu oporu wyruszył z Salonik do Samsunu. Rozkazuje porucznikowi Leonowi (Boran Kuzum) zwolnienie z aresztu muzyków z podziemnej gazety. Hilal (Miray Daner) spotyka ich na ulicy i jest w szoku, widząc w jakim są stanie.

Hasibe ( Celile Toyon), matka Cevdeta, przychodzi do niego i prosi, aby się nie rozwodził. W rezydencji generała odbywa się przyjęcie. Obecna jest Yıldız (Pınar Deniz) u boku ojca. Ku wielkiemu zdziwieniu Cevdeta pojawia się na nim Ali Kemal (Kubilay Aka) oraz... Azize. Jest zadowolony z obecności żony do czasu, gdy kobieta wygłasza przemówienie do zgromadzonych gości. W tym samym czasie grupa Turków podpala dom, w którym mieszka rodzina Cevdeta.

