"Zraniona miłość" odcinek 12. Yildiz uwiedzie porucznika Leona? Ali Kemal chce wiedzeć, kim byli jego rodzice [STRESZCZENIE ODCINKA]

Córki Azize i Cevdeta są od siebie zupełnie różne. Jedna chce walczyć z Grekami, drugiej wpadł w oko jeden z greckich żołnierzy. Sprawdź, co wydarzy się w 12. odcinku serialu "Zraniona miłość"!

"Zraniona miłość" odcinek 12. w poniedziałek, 23.03.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Po pożarze domu rodziny Cevdeta (Halit Ergenc), Azize (Berguzar Korel) z teściową i dziećmi zamieszkali w domu greckiego generała.

W 12. odcinku serialu "Zraniona miłość" Azize, matka Cevdeta - Hasibe (Celile Toyon) oraz Hilal (Miray Daner), Ali Kemal (Kubilay Aka) i Yildiz (Pınar Deniz) wprowadzą się do domu generała. Trudno im zaakceptować podległość Grekom, ale wiedzą, że to jest ich jedyna szansa na godne życie. Przynajmniej na ten moment. Jest wśród nich jedna osoba, która potrafi zauważyć pozytyw w tym, co się wydarzyło. Chodzi o Yildiz, która ma nadzieję, że połączy ją coś więcej z porucznikiem Leonem (Boran Kuzum).

Tymczasem, do Izmiru zostają sprowadzeni greccy żołnierze, którzy odmówili strzelania do tureckich cywilów w Menemen. Wśród nich jest przyjaciel Leona. Wszyscy zostają skazani na śmierć, a wyrok ma wykonać właśnie Leon... Ali Kemal próbuje dowiedzieć się od Cevdeta, kim byli jego rodzice. Tevfik (Onur Saylak) po raz kolejny udowadnia, że jest bezwzględny i gotowy na wszystko, aby chronić samego siebie.

