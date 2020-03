"Zraniona miłość" odcinek 14. Tevfik mówi Azize, że Cevdet zdradził ją z Eftalią! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Tefvik nie przestaje działać na szkodę Cevdeta. Nikt nie wie, do czego jeszcze może się posunąć. W 14. odcinku "Zranionej miłości" opowie Azize, co jej mąż robił poprzedniego wieczora. Sprawdź, co wydarzy się w 14. odcinku serialu "Zraniona miłość"!