"Zraniona miłość" odcinek 3. Tevfik oświadcza się Azize! Zostanie przyjęty? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Azize przeżywa trudny okres w swoim życiu. Jest przekonana, że jej ukochany mąż Cevdet nie żyje. W 3. odcinku "Zranionej miłości" dojdzie do niespodziewanych oświadczyn! Sprawdź, co wydarzy się w 3. odcinku serialu "Zraniona miłość"!

"Zraniona miłość" odcinek 3. w poniedziałek, 9.03.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Cevdet (Halit Ergenc) wyruszył na wojnę z Grekami. Pod jego nieobecność doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym zginął kolega syna Cevdeta i Azize (Berguzar Korel). Na dodatek, kobieta dostała informację, że jej mąż nie żyje.

W 3. odcinku serialu "Zraniona miłość" Azize jedzie z teściową i dziećmi do Izmiru. Mijają lata. Jest rok 1919. Azize z trudem wiąże koniec z końcem. Pracuje w izmirskim szpitalu, pomagając ofiarom wojny. Jedna z jej córek angażuje się w politykę, a druga myśli tylko o własnej urodzie. Między nimi ciągle dochodzi do konfliktów.

Syn Azize, Ali Kemal wciąż wdaje się w bójki i spędza noce w tawernie. W końcu trafia do aresztu. Wyciąga go Tevfik (Onur Saylak), który postanawia poważnie porozmawiać z Azize. - Dlaczego nie pozwalasz mi sobie pomóc? Idą zmiany. Grecy nadciągają. Izmir już nie będzie taki sam. Jesteś wojenną wdową, a twoje dzieci to kule z rozżarzonymi zapłonami. Nie wiadomo, kiedy wybuchną. Pozwól, żebym Ci pomógł. Jeśli nie chcesz, żebym to robił jako obcy, pozwól mi to robić jako twój mąż - wskazuje Tevfik i prosi Azize o rękę. W mieście odbywa się wielki bal.

