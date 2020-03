"Zraniona miłość" odcinek 4. Azize zgadza się na ślub z Tevfikiem. Cevdet żyje! Zabije własnego syna?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cevdet - major osmańskiej armii wyjechał, aby walczyć z Grekami. Został postrzelony przez swojego przyjaciela Tevfika i przepadł. W 4, odcinku serialu "Zraniona miłość" Azize odpowie na oświadczyny Tevfika. Sprawdź, co wydarzy się w 4. odcinku "Zranionej miłości"!

"Zraniona miłość" odcinek 4. we wtorek, 10.03.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Azize (Berguzar Korel) dostała informację, że jej mąż - major Cevdet (Halit Ergenc) nie żyje. Musiała uciekać z Salonik.

W 4. odcinku serialu "Zraniona miłość" Azize godzi się na ślub z Tevfikiem (Onur Saylak). Wie, że gdy Grecy wejdą do miasta, nie może spotkać jej i jej dzieci nic dobrego. Wcześniej rozmawia z teściową, która podtrzymuje ją na duchu i mówi, że zawsze może na nią liczyć. Inaczej jest w przypadku dzieci Azize, które chcą walczyć z Grekami.

Następnego dnia do miasta przybywają Grecy. Odbywa się wielka feta z tej okazji. Wśród tłumu są też ludzie z ruchu oporu, w tym dzieci Azize. Ali Kemal zostaje pochwycony i skazany na śmierć. Greckie dowództwo przemawia na wiecu i zapowiada zdobycie Konstantynopola. Wtedy pojawia się też pułkownik Cevdet w mundurze greckiej armii! W tym samym czasie odbywa się ślub Azize i Tevfika, który zostaje przerwany przez córkę Azize. Roztrzęsiona dziewczyna informuje matkę, że Kemal zaraz zostanie zabity. Azize wybiega mu na ratunek. Chłopak ma zostać zabity na oczach tłumu, aby pokazać, co stanie się z każdym, kto sprzeciwi się greckiej obecności w Izmirze. Cevdet zostaje wyznaczony do zastrzelenia buntownika.

