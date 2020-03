"Zraniona miłość" odcinek 5. Cevdet staje twarzą w twarz z Tevfikiem! Wie, że to on do niego strzelał? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Tevfik był przekonany, że zabił Cevdeta. Okazało się jednak, że mąż Azize żyje! Na dodatek wrócił w szeregach armii greckiej. W 5. odcinku "Zranionej miłości" panowie staną ze sobą twarzą w twarz. Sprawdź, co wydarzy się w 5. odcinku serialu "Zraniona miłość"!

"Zraniona miłość" odcinek 5. w środę, 11.03.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że Cevdet (Halit Ergenc) żyje! Wkroczył do Izmiru wraz z grecką armią i ma dokonać egzekucji na buntowniku, którym jest jego własny syn Kemal (Kubilay Aka)!

W 5. odcinku serialu "Zraniona miłość" zrozpaczona Azize (Berguzar Korel) próbuje zapobiec egzekucji syna. Rozpoznaje Cevdeta i błaga, aby nie strzelał. Ten podchodzi do syna, zdejmuje mu opaskę z oczu i rozkazuje wsadzić jego i Azize do więzienia. Jest nieczuły na prośby i błagania Azize.

Także Tevfik (Onur Saylak) pojawia się wśród tłumu. Widząc Cevdeta wpada w popłoch. Okazuje się, że po tym, jak go postrzelił, nadeszła armia grecka i widząc, że Cevdet żyje, oficerowie postanowili zabrać go ze sobą. Dochodzi do spotkania Cevdeta i Tevfika. Stojąc twarzą w twarz Tevfik obawia się reakcji dawnego przyjaciela. Ten jednak bierze go w ramiona i mówi, że cieszy się, że go widzi. Okazuje się, że nie wie, kto do niego strzelał.

