"Zraniona miłość" odcinek 6. Azize i Ali Kemal wychodzą na wolność! To dzięki Cevdetowi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Cevdet powrócił żywy, ale to nie oznacza, że jego rodzina będzie szczęśliwa. Azize i Ali Kemal trafili do więzienia. W 6. odcinku "Zranionej miłości" wyjdą na wolność. Sprawdź, co wydarzy się w 6. odcinku serialu "Zraniona miłość"!

Po tym, jak Cevdet (Halit Ergenc) wrócił w greckim mundurze i kazał wtrącić żonę i syna do więzienia, Azize (Berguzar Korel) jest w szoku. Co stało się z jej mężem?

W 6. odcinku serialu "Zraniona miłość" Cevdet rozmawia z Tevfikiem (Onur Saylak), wciąż traktując go jak przyjaciela. Nie wie, że to on do niego strzelił i to przez niego musiał stawić czoła torturom i ciężkim warunkom w greckiej niewoli. Teraz jednak jest szanowanym greckim oficerem.

Azize dostaje wiadomość, że może wyjść na wolność. Niepokoi się o Ali Kemala (Kubilay Aka), ale wkrótce widzi, że także on został wypuszczony z więzienia. Jest pewna, że to dzięki Cevdetowi. Nagle pojawia się jednak Tevfik po raz kolejny przedstawiając się w świetle wybawiciela. Po powrocie do domu Azize oddaje mu jednak naszyjnik, który dostała od niego w dniu ślubu. Oznajmia, że nie wyjdzie za niego, bo jej jedyny prawdziwy mąż żyje.

