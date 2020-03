"Zraniona miłość" odcinek 7. Cevdet przychodzi do domu w greckim mundurze. Jego matka jest w szoku! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Rodzina Cevdeta musiała uciekać z Salonik po tym, jak Azize dostała wiadomość o śmierci męża. Teraz okazuje się, że Cevdet żyje. Czy w 7. odcinku "Zranionej miłości" okaże się, co się z nim działo? Sprawdź, co wydarzy się w 7. odcinku serialu "Zraniona miłość"!

Cevdet (Halit Ergenc) wrócił w greckim mundurze i kazał wtrącić żonę i syna do więzienia, Azize (Berguzar Korel) jest w szoku. Co stało się z jej mężem?

W 7. odcinku serialu "Zraniona miłość" Hilal (Miray Daner) bez zgody wojska postanawia pochować zastrzelonego przez Greków przyjaciela. Cevdet przychodzi do domu,w którym mieszka jego rodzina, ubrany w grecki mundur. Jego matka początkowo nie może posiąść się ze szczęścia. Kiedy jednak spostrzega, w co jej syn jest ubrany, nie może tego znieść. Wpada w histerię i nie może znieść tego widoku. Cevdet wita się też z Yıldız (Pınar Deniz). Obecny jest rónież Ali Kemal (Kubilay Aka). Dochodzi do poważnej rozmowy między Azize a Cevdetem.

Wkrótce miasto obiega wieść o trzech tureckich oficerach zastrzelonych w meczecie.

