"Zraniona miłość" odcinek 9. Tevfik na obiedzie w domu Azize. Po raz kolejny oświadcza się żonie Cevdeta! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Azize miała wziąć ślub z Tevfikiem, ale ceremonię przerwała Hilal, która poinformowała matkę o zagrożeniu, w jakim znalazł się Ali Kemal. Wtedy też okazało się, że Cevdet żyje. Sprawdź, co wydarzy się w 9. odcinku "Zranionej miłości"!

"Zraniona miłość" odcinek 9. we wtorek, 17.03.2020 o godz. 10:00 w TVP3!

Azize (Berguzar Korel) nie widzi już szans na porozumienie z Cevdetem (Halit Ergenc). On natomiast znowu spotyka się z tajemniczym Paszą.

W 9. odcinku serialu "Zraniona miłość" porucznik Leon (Boran Kuzum) prowadzi śledztwo w sprawie Halita Ikbala i aresztuje muzyków wydających podziemną gazetę. Hilal (Miray Daner) uciekając przed mundurowymi trafia na mężczyznę, który jednym ruchem obezwładnia goniących ją mężczyzn. Dziewczyna jest w szoku, ale dzięki temu może spokojnie wrócić do domu.

Podczas obiadu, w domu Azize zjawia się Tevfik. Opowiada o balu, który ma odbyć się w rezydencji generała. Yildiz marzy, by wziąć w nim udział. Podczas obiadu Tevfik (Onur Saylak) ponownie proponuje Azize ślub. Co ona na to?

