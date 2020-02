"Zraniona miłość" zamiast "Wymarzonej miłości" w TVP3! Bolesna historia Azize i Cevdeta zastąpi "Rannego ptaszka"

"Zraniona miłość" wraca do telewizji! Serial opowiadający historię Azize i Cevdeta zastąpi w ramówce TVP3 "Wymarzoną miłość", czyli "Rannego ptaszka". Kiedy pierwszy odcinek tureckiego serialu?

"Zraniona miłość" odcinek 1. w czwartek, 5.03.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Wiadomo już, który turecki serial zastąpi "Wymarzoną miłość" w ramówce TVP3. Będzie to znana już polskim widzom "Zraniona miłość", która pierwotnie emitowana była na antenie TVP1 od maja 2017 roku. Serial opowiada o tragicznych wydarzeniach w Izmirze w roku 1918, podczas I wojny światowej.

Jako bohaterski major Cevdet, pałający miłością do swej ojczyzny, wystąpił gwiazdor "Wspaniałego stulecia" Halit Ergenc. W Azize, idealną żonę i matkę, wcieliła się Berguzar Korel, znana z serialu "Tysiąc i jedna noc". Prywatnie para także jest małżeństwem. W serialu, nagłe wezwanie majora na front i następujące po tym wydarzenia doprowadzają do rozpadu rodziny. Już nic nigdy nie będzie takie jak kiedyś.

"Zraniona miłość" - opis 1. odcinka

Cevdet jest majorem w osmańskiej armii. To wielki patriota, oddany mąż i kochający ojciec. Jego żona Azize pracuje jako pielęgniarka w szpitalu, pomaga rannym żołnierzom. Cevdet wraca po zwycięstwie z grecką armią do domu w Salonikach, radośnie witany przez przyjaciela Tevfika ( Onur Saylak), żonę, matkę i dzieci. Następnego dnia major dowiaduje się, że grecka armia niebawem dotrze do Salonik.

