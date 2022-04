"Zranione ptaki". Ali Yasin Özegemen wciela się w przystojnego Leventa! Co wiemy o tureckim aktorze?

Ali Yasin Özegemen to turecki aktor, do którego wzdychają fanki nie tylko znad Bosforu. Także w Polsce zyskuje coraz liczniejsze grono fanów. Nic dziwnego - na ekranie uwodzi przystojną aparycją i sposobem odgrywania swojej postaci. Jednak bohater, w którego się wciela, jest bardzo specyficzny - to zamknięty w sobie doświadczony tragedią mężczyzna, który lubi znikać aby uporać się z negatywnymi emocjami. Jaki prywatnie Ali Yasin Özegemen z tureckiego serialu "Zranione ptaki"?

Ali Yasin Özegemen prywatnie. Ciekawostki o tureckim przystojniaku Turecki aktor Ali Yasin Özegemen urodził się 30 maja 1989 roku w Konyi, co oznacza, że jest zodiakalnymi Bliźniętami. W tej miejscowości chodził do szkoły podstawowej, a następnie średniej. Özegemen w serialu "Yaralı Kuşlar" prezentuje nienaganną sylwetkę. Nic dziwnego - aktor od wczesnej młodości przejawiał zainteresowanie sportem. W liceum grał w siatkówkę i choć odnosił spore sukcesy, nie zdecydował się podbić świata tej dyscypliny. Zamiast tego, Özegemen poszedł na studia. Dostał się na Uniwersytet Mugla gdzie studiował na Wydziale Zarządzania Hotelarstwem. Aktor, model, obiekt westchnień Ali Yasin Özegemen niedługo później związał się z agencją modelek i modeli İzmir Renaissance Agency Model, tym samym stawiając pierwsze kroki w świecie modelingu. W 2012 roku rozpoczął "romans" z branżą filmową, zaś rok później, w 2013 r., związał się z agencją Ajans MD Model Managementmenet. Dostrzeżony w branży, dostał w 2013 r. angaż do tureckiego serialu "Dokalnar", zaś w 2015 r. wystąpił w tureckiej wersji programu "Big Brother". Rosnąca popularność i powszechna sympatia, jaką budził w widzach Özegemen sprawiła, że w 2019 r. dostał angaż w serialu "Zranione ptaki". W tureckich mediach pojawiła się wówczas plotka, jakoby Ali Yasin Özegemen wdał się w romans z serialową Meryem, czyli turecką pięknością Gizą Arikan. Żadne z zainteresowanych nie odniosło się do sensacyjnych doniesień.