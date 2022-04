"Zranione ptaki". Ayşen İnci gra Ulviye Metehanoglu. Jaka prywatnie? Wszystko, co wiemy o aktorce z serialu "Yaralı Kuşlar"

Ayşen İnci to turecka aktorka, którą widzowie poznali za sprawą serialu "Zranione ptaki". W tureckiej telenoweli "Yaralı Kuşlar" wciela się w seniorkę rodu Metehanoğlu, do którego należy dwóch braci: Levent i Bahadır. To chyba jedyna postać tej produkcji, która budzi pozytywne emocje wśród widzów. Kim jest i jaka jest prywatnie? Wszystko, co wiemy o tureckiej aktorce Ayşen İnci!