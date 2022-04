"Zranione ptaki". Co się wydarzy w kwietniu w tureckiej telenoweli? Ucieczka, próba porwania i nieoczekiwany sojusz!

Kwiecień w tureckiej telenoweli "Zranione ptaki" to spore emocje i nieoczekiwane zwroty akcji. Mały Ömer dołoży siostrze zmartwień, która będzie świadkiem próby porwania chłopca! Ku zaskoczeniu wszystkich, a przede wszystkim Meryem, w odbiciu chłopca pomoże jej... Levent! To nie wszystko - podstępny Durmuş i Tekin nie poddadzą się tak łatwo, widząc w chłopcu szansę na zarobek. Czy siostra ocali braciszka? Oto, co się wydarzy w kwietniu w tureckiej telenoweli "Yaralı Kuşlar" w Polsce znanej jako "Zranione ptaki"!