"Zranione ptaki" odcinek 15. Levent składa Meryem propozycję. Tekin chce ją od siebie uzależnić! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 15. odcinku tureckiej telenoweli słowa Ömera sprawią, że Levent jeszcze raz przemyśli swoje plany. To doprowadzi do furii Hülyę, której coraz trudniej ukrywać dowody swojej i męża niekompetencji. Meryem ma kłopoty - Levent składa jej upokarzającą propozycję, a Tekin chce ją od siebie uzależnić i zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel. Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".