"Zranione ptaki" odcinek 16. Ulviye nie daruje Meryem. Ku radości chłopca zatrzyma ją w rezydencji, aż nie wydobrzeje! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 16. odcinku tureckiej telenoweli Ulviye wbrew woli syna podejmie konkretne działania. Za jej sprawą chłopczyk, który marniał w oczach, znów będzie radośnie biegał po domu bo decyzją seniorki Meryem zostanie w rezydencji aż nie wydobrzeje. Co na to Levent? Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".