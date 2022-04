"Zranione ptaki" odcinek 17. Tekin ostrzy zęby na Meryem. Levent robi milowy krok! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 16. odcinku tureckiej telenoweli zobaczymy, jak Levent robi milowy krok, a biedna Ayse zmaga się z natrętnym Doğanem. Meryem tymczasem powoli nabiera sił - nie wie, że zęby na nią ostrzy Tekin! Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".

Neriman prosi Doğana, żeby sprzedał przyniesioną suknię. Wbrew sprzeciwom Meryem, Ulviye sprowadza do domu lekarza. Ulviye w tajemnicy przed Leventem postanawia ugościć Meryem, aż do czasu gdy dziewczyna wyzdrowieje. Zaniepokojony nieobecnością córki Durmuş wypytuje Ayşe o Meryem. Dziewczyna wymyśla, że Meryem dostała kilkudniową pracę opieki nad chorym. Mężczyzna cieszy się na wieść, że jego córka przyniesie do domu pieniądze. Tekinowi mówi jednak, że Meryem jest ciężko chora. Nie wziął pod uwagę, że Tekin bardzo przejmie się tą wiadomością i będzie chciał odwiedzić chorą.

Levent składa Meryem propozycję. Tekin chce ją od siebie uzależnić!Zobacz więcej

Levent pod wpływem słów dawnego przyjaciela Cemila postanawia zacząć żyć od nowa. Pierwszym krokiem ku nowemu ma być noc spędzona w dawnej sypialni. Tymczasem Doğan nie daje Ayse spokoju. Naprzykrza się dziewczynie i stale powtarza, że niebawem zostanie jego żoną. Leventa odwiedza Cemil. Ta wizyta niepokoi Hülyę, gdyż Cemil jest adwokatem firmy, która pozwała holding i której firma Metehanoglu musi zapłacić wysokie odszkodowanie. Gdy Cemil ma już wspomnieć Leventowi o sytuacji w firmie, mężczyzna, ku uldze Hulyi powstrzymuje go, mówiąc, że nie chce rozmawiać o holdingu.

Wiemy, który turecki serial zastąpi "Elif" w TVP!Zobacz więcej

Na antenie TVP 1 pod koniec marca pojawiła się nowa produkcja znad Bosforu - serial "Zranione ptaki". Zastępuje ona emitowany od 2017 roku serial "Elif", który pokochali polscy widzowie. Serial "Yaralı Kuşlar" ma szansę na podbicie serca publiczności, opowiadając historię walki z przeciwnościami losu, miłości i siły rodzinnych więzów. Stworzony w 2019 roku podbił serca tureckiej publiczności i ma duży potencjał zrobić to samo na polskim podwórku. Występują w nim Gizem Arıkan jako Meryem, Emre Mete Sönmez jako Omer, Ali Yasin Özegemen jako Levent, Arzu Yanardağ jako Hülya, Özgür Özberk jako Tekin, znana fanom "Elif" jako Arzu Cemre Melis Çınar jako Melis, Elif Erol jako Hülya i Ayşen İnci jako Ulviye.

"ZRANIONE PTAKI" - O CZYM JEST SERIAL?

Akcja serialu osadzona w realiach współczesnej Turcji. Główny wątek koncentruje się wokół losów Meryem i jej młodszego brata Ömera. Ona opiekowała się malcem przez pięć lat. Chłopczyk pojawił się w ich rodzinie, kiedy była nastolatką. Ktoś podrzucił go jej ojcu, Durmusowi. Ten chciał sprzedać dziecko, ale został aresztowany. Kochają się jak rodzeństwo, trzymają się razem, a ich silna miłość pomaga im pokonać wszelkie przeciwności tego świata. Meryem zrobi wszystko, aby zapewnić "bratu" spokojny, szczęśliwy dom. Ciężko pracuje na utrzymanie, by Omer nie trafił na ulicę. Nie ma pojęcia, że chłopiec jest synem bogatego, wpływowego przemysłowca. Został uprowadzony w wyniku zaciekłej walki o władzę i dominację w rodzinnym imperium. Czy Meryem uda się odnaleźć biologiczną rodzinę Omera?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl