"Zranione ptaki" odcinek 18. Hülya upiecze dwie pieczenie na jednym ogniu? Levent wpada w furię! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 18. odcinku tureckiej telenoweli zobaczymy, jak zdolną kombinatorką jest Hülya. Meryem podsłuchuje rozmowę Leventa i nie mogąc znieść obelg, jakimi ją opisuje wymyka się z rezydencji. Przypadkiem wpada na niego, co wywołuje w mężczyźnie furię. Emocje biorę górę i Meryem wybiega z posiadłości a następnie mdleje. Znajduje ją Levent... Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".

Hülya dowiaduje się o obecności Meryem w domu. Postanawia wykorzystać sytuację, żeby pozbyć się Ömera, a co za tym idzie Leventa. Meryem podsłuchuje rozmowę Leventa i Cemila. Nie jest w stanie znieść obelg, jakich użył Levent opisując ją. Postanawia natychmiast opuścić rezydencję. Ayşe chce jej pomóc, lecz wie, że śledzi ją Doğan, który nie może dowiedzieć się, gdzie przebywa Ömer. Żeby pozbyć się Doğana specjalnie wpada na przechodzącego tamtędy Cemila. Prosi go o pomoc, udając, że jest jego dziewczyną i byli umówieni na spotkanie. Cemil szybko wchodzi w rolę, czym doprowadza Doğana do furii. Doğan uderza Cemila w twarz. Zmieszana Ayşe oferuje pomoc w opatrzeniu rany, Cemil jednak szybko odjeżdża.

Meryem wymykając się z rezydencji natyka się na Leventa, który wpada w szał na jej widok. Dziewczyna szybko wychodzi, zrobiwszy jednak kilka kroków mdleje. Levent przenosi ją na rękach do rezydencji. Domownicy ponownie wzywają lekarza. Levent nie może uwierzyć, że jego matka ukrywała przed nim obecność Meryem. Ulviye nie rozumie, dlaczego syn ma taką awersję wobec dziewczyny. Tekin ponownie odwiedza Durmuşa. Tym razem mężczyzna kłamie, że Meryem jest w szpitalu. Troska Tekina wzbudza jednak jego podejrzenia. Jest prawie pewny, że Tekin zadurzył się w Meryem.

Na antenie TVP 1 pod koniec marca pojawiła się nowa produkcja znad Bosforu - serial "Zranione ptaki". Zastępuje ona emitowany od 2017 roku serial "Elif", który pokochali polscy widzowie. Serial "Yaralı Kuşlar" ma szansę na podbicie serca publiczności, opowiadając historię walki z przeciwnościami losu, miłości i siły rodzinnych więzów. Stworzony w 2019 roku podbił serca tureckiej publiczności i ma duży potencjał zrobić to samo na polskim podwórku. Występują w nim Gizem Arıkan jako Meryem, Emre Mete Sönmez jako Omer, Ali Yasin Özegemen jako Levent, Arzu Yanardağ jako Hülya, Özgür Özberk jako Tekin, znana fanom "Elif" jako Arzu Cemre Melis Çınar jako Melis, Elif Erol jako Hülya i Ayşen İnci jako Ulviye.

"ZRANIONE PTAKI" - O CZYM JEST SERIAL?

Akcja serialu osadzona w realiach współczesnej Turcji. Główny wątek koncentruje się wokół losów Meryem i jej młodszego brata Ömera. Ona opiekowała się malcem przez pięć lat. Chłopczyk pojawił się w ich rodzinie, kiedy była nastolatką. Ktoś podrzucił go jej ojcu, Durmusowi. Ten chciał sprzedać dziecko, ale został aresztowany. Kochają się jak rodzeństwo, trzymają się razem, a ich silna miłość pomaga im pokonać wszelkie przeciwności tego świata. Meryem zrobi wszystko, aby zapewnić "bratu" spokojny, szczęśliwy dom. Ciężko pracuje na utrzymanie, by Omer nie trafił na ulicę. Nie ma pojęcia, że chłopiec jest synem bogatego, wpływowego przemysłowca. Został uprowadzony w wyniku zaciekłej walki o władzę i dominację w rodzinnym imperium. Czy Meryem uda się odnaleźć biologiczną rodzinę Omera?

