"Zranione ptaki" odcinek 19. Ömer znów jest radosny i bryka po rezydencji. Ojciec Meryem chce wykorzystać uczucia Tekina! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 19. odcinku tureckiej telenoweli zobaczymy, jak Ömer kwitnie mając siostrę u boku. Ulviye również to nie umknie! Tymczasem Durmuş zamierza wykorzystać zainteresowanie Tekina Meryem dla własnych korzyści. Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".

Meryem dochodzi do siebie w rezydencji. Levent jest dla dziewczyny bardzo szorstki, z drugiej strony to właśnie on czuwa przy jej łóżku. Ayşe w końcu udaje się skontaktować z przyjaciółką. Ayşe kryje Meryem przed Durmuşem, okłamując go, że dziewczyna pracuje jako opiekunka chorego. Tymczasem Durmuş zamierza wykorzystać zainteresowanie Tekina Meryem dla własnych korzyści. A żeby wywrzeć na Tekinie jeszcze większą presję, okłamuje go, że jeden z adoratorów Meryem oświadczył się jej.

Ulviye dostrzega jak radosny jest Ömer odkąd Meryem jest w rezydencji, Levent jest jednak zdania, że dziewczyna powinna jak najszybciej opuścić ich dom. Hülya podejrzewa, że Ulviye zapłaciła Meryem za chłopca. Do rezydencji przyjeżdża Cemil – przyjaciel i były współpracownik Leventa. Hülyi i Bahadırowi jego wizyta jest bardzo nie na rękę.

Na antenie TVP 1 pod koniec marca pojawiła się nowa produkcja znad Bosforu - serial "Zranione ptaki". Zastępuje ona emitowany od 2017 roku serial "Elif", który pokochali polscy widzowie. Serial "Yaralı Kuşlar" ma szansę na podbicie serca publiczności, opowiadając historię walki z przeciwnościami losu, miłości i siły rodzinnych więzów. Stworzony w 2019 roku podbił serca tureckiej publiczności i ma duży potencjał zrobić to samo na polskim podwórku. Występują w nim Gizem Arıkan jako Meryem, Emre Mete Sönmez jako Omer, Ali Yasin Özegemen jako Levent, Arzu Yanardağ jako Hülya, Özgür Özberk jako Tekin, znana fanom "Elif" jako Arzu Cemre Melis Çınar jako Melis, Elif Erol jako Hülya i Ayşen İnci jako Ulviye.

"ZRANIONE PTAKI" - O CZYM JEST SERIAL?

Akcja serialu osadzona w realiach współczesnej Turcji. Główny wątek koncentruje się wokół losów Meryem i jej młodszego brata Ömera. Ona opiekowała się malcem przez pięć lat. Chłopczyk pojawił się w ich rodzinie, kiedy była nastolatką. Ktoś podrzucił go jej ojcu, Durmusowi. Ten chciał sprzedać dziecko, ale został aresztowany. Kochają się jak rodzeństwo, trzymają się razem, a ich silna miłość pomaga im pokonać wszelkie przeciwności tego świata. Meryem zrobi wszystko, aby zapewnić "bratu" spokojny, szczęśliwy dom. Ciężko pracuje na utrzymanie, by Omer nie trafił na ulicę. Nie ma pojęcia, że chłopiec jest synem bogatego, wpływowego przemysłowca. Został uprowadzony w wyniku zaciekłej walki o władzę i dominację w rodzinnym imperium. Czy Meryem uda się odnaleźć biologiczną rodzinę Omera?

