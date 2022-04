"Zranione ptaki" odcinek 23. Hülya znów knuje. Przyjaciółka Meryem oberwie rykoszetem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 23. odcinku tureckiej telenoweli akcja skupi się na holdingu należącym do rodziny Leventa. Przyjaciółka Meryem, Ayşe, ma szansę zacząć pracę jako asystentka Hülyi. To nie może skończyć sie dobrze... Wszyscy z niepokojem wyczekują ważnego zebrania Metehanoglu, od którego przebiegu wiele zależy. Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".