"Zranione ptaki" odcinek 25. Tekin szaleje z zazdrości. Da prezent Meryem, a los jemu! Co z nim zrobi? [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 25. odcinku tureckiej telenoweli zobaczymy, jak rośnie zazdrość Tekina - apogeum nastąpi, gdy mężczyzna zobaczy Meryem rozmawiającą z Leventem. Poleci więc Neriman zorganizować prezent. Czy Meryem go przyjmie? Dziewczyna jest nieświadoma, od kogo naprawdę pochodzi... Tekin będzie także świadkiem knowań Hülyi. Co z tego wyniknie? Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".