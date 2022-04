"Zranione ptaki" odcinek 27. Ulviye trafia do szpitala przez kombinacje Hülyi! Zachowanie Leventa sprawi, że Meryem zmieni o nim zdanie? [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 27. odcinku tureckiej telenoweli zobaczymy pełne napięcia i dramaturgii sceny. Hülya dogaduje się z Tekinem, aby spłacić długi firmy. To jednak niewiele pomoże - prawda wyszła na jaw, gdyż Levent wyłapuje nieprawidłowości w raportach. Prawda o pochodzeniu pieniędzy na spłatę długów wysyła seniorkę rodu do szpitala! Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".