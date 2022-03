"Zranione ptaki" odcinek 3. Durmuş namawia Ömera do kradzieży! Levent spotka się z synem?! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 3. odcinku nowej tureckiej telenoweli zobaczymy, jak Meryem wraca do domu wcześniej i zauważa nieobecność ojca i Ömera. Mężczyzna chce, aby dzieci okradły łódź! Czy Levant pozna swojego syna? Oto, co się wydarzy.

Meryem wyrusza na poszukiwanie. Dzięki informacjom od jednego z dzieci pracujących dla Tekina dowiaduje się o planie okradzenia łodzi w przystani. Durmuş i Neriman przywożą dzieci do mariny. Durmuş, pod pretekstem zabawy w piratów, przekonuje Ömera, by razem z Błotnikiem weszli na łódź i zabrali z niej skarb. Levent nie może sobie wybaczyć, że nie był w stanie odnaleźć porwanego synka. Jest wściekły na matkę za to, że zwabiła go do domu udając chorą. Ku rozpaczy Ulviye i radości Hülyi, mężczyzna postanawia wypłynąć następnego dnia rano. Meryem i Levent pojawiają się na przystani niemal jednocześnie. Meryem udaje się odnaleźć Ömera i zanim Levent orientuje się w sytuacji, udaje im się uciec.

Chłopiec zabiera ze sobą szkatułkę, którą znalazł na łodzi, w której znajdują się pamiątki po zaginionym synu Leventa. Drogę ucieczki zastępuje im Durmuş. Ömer stanowczo sprzeciwia się oddaniu ojcu szkatułki. Rodzeństwu ponownie udaje się uciec. Postanawiają zwrócić szkatułkę właścicielowi i wyjechać gdzieś, gdzie będą mogli rozpocząć nowe życie. O tajemniczej szkatułce dowiaduje się też Tekin. Mężczyzna za wszelką cenę chce odnaleźć Durmuşa, Meryem i Ömera, których obwinia za niepowodzenie akcji, i odebrać im szkatułkę. Ulviye nie posiada się z radości, gdy w drzwiach rezydencji pojawia się Levent. Mężczyzna postanawia zostać do czasu wyjaśnienia sprawy kradzieży.

Na antenie TVP 1 pod koniec marca pojawiła się nowa produkcja znad Bosforu - serial "Zranione ptaki". Zastępuje ona emitowany od 2017 roku serial "Elif", który pokochali polscy widzowie. Serial "Yaralı Kuşlar" ma szansę na podbicie serca publiczności, opowiadając historię walki z przeciwnościami losu, miłości i siły rodzinnych więzów. Stworzony w 2019 roku podbił serca tureckiej publiczności i ma duży potencjał zrobić to samo na polskim podwórku. Występują w nim Gizem Arıkan jako Meryem, Emre Mete Sönmez jako Omer, Ali Yasin Özegemen jako Levent, Arzu Yanardağ jako Hülya, Özgür Özberk jako Tekin, znana fanom "Elif" jako Arzu Cemre Melis Çınar jako Melis, Elif Erol jako Hülya i Ayşen İnci jako Ulviye.

"ZRANIONE PTAKI" - O CZYM JEST SERIAL?

Akcja serialu osadzona w realiach współczesnej Turcji. Główny wątek koncentruje się wokół losów Meryem i jej młodszego brata Ömera. Ona opiekowała się malcem przez pięć lat. Chłopczyk pojawił się w ich rodzinie, kiedy była nastolatką. Ktoś podrzucił go jej ojcu, Durmusowi. Ten chciał sprzedać dziecko, ale został aresztowany. Kochają się jak rodzeństwo, trzymają się razem, a ich silna miłość pomaga im pokonać wszelkie przeciwności tego świata. Meryem zrobi wszystko, aby zapewnić "bratu" spokojny, szczęśliwy dom. Ciężko pracuje na utrzymanie, by Omer nie trafił na ulicę. Nie ma pojęcia, że chłopiec jest synem bogatego, wpływowego przemysłowca. Został uprowadzony w wyniku zaciekłej walki o władzę i dominację w rodzinnym imperium. Czy Meryem uda się odnaleźć biologiczną rodzinę Omera?

