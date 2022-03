"Zranione ptaki" odcinek 5. Levent czuwa przy dziecku i doznaje olśnienia. Dochodzi do próby porwania! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 5. odcinku tureckiej telenoweli wszyscy odetchną z ulgą - stan chłopca, który szybko trafił w ręce lekarzy, poprawia się. Mimo to, doktor decyduje, że chłopiec musi zostać na noc na obserwacji. Levent, który czuwa przy dziecku rozpoznaje go - a jego przybrana siostra szuka sposobu, by zabrać małego ze szpitala. Dochodzi do próby porwania! Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".