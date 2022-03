"Zranione ptaki" odcinek 7. Meryem odzyskuje Ömera. Ale tylko na chwilę - chłopczyk znów pakuje się w paszczę lwa!

"Zranione ptaki" - w 7. odcinku tureckiej telenoweli dojdzie do starcia między Meryem, a Leventem. Niechętna chłopcu Hülya przyłapuje go, gdy próbuje uciec i... absolutnie mu w tym nie przeszkadza. To jednak nie koniec kłopotów - Ömer słysząc rozmowę siostry z przyjaciółką znów ucieka, pakując się w paszczę lwa. Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".