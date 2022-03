"Zranione ptaki" odcinek 8. Meryem zgadza się na warunki Tekina. Musi oddać Ömera do rezydencji! [STRESZCZENIE ODCINKA]

"Zranione ptaki" - w 8. odcinku tureckiej telenoweli zdesperowana Meryem, postawiona pod ścianą przez Tekina, przyjmie propozycję Ulviye . To tylko utwierdza Leventa w przekonaniu, że jest wyrachowana i kieruje się tylko pieniędzmi. Hülya jest załamana faktem, że Levent przedłuża swój pobyt - wie, że w każdej chwili na jaw może wyjść fatalne zarządzanie firmą, które doprowadziło ją na skraj bankructwa. Oto, co się wydarzy w następnym odcinku "Yaralı Kuşlar".

Zdesperowana Meryem udaje się do Ulviye i zgadza się przyjąć jej propozycję. Po drodze do siedziby Tekina, Meryem idzie do domu, żeby spakować rzeczy Ömera. Szperając w torbie córki, ku wielkiemu zaskoczeniu Durmuş znajduje pieniądze, część z nich podkrada i przegrywa w karty. Niczego nieświadoma Meryem udaje się do Tekina. Na miejscu wszystko wychodzi na jaw. Mężczyzna zgadza się uwolnić chłopca, a na brakującą sumę wypisuje weksle, które Meryem ma spłacić. Inaczej Tekin ponownie upomni się o chłopca.

Ulviye ma nadzieję, że Meryem przyprowadzi chłopca na tyle wcześnie, by udało się zatrzymać Leventa, Hülya natomiast niecierpliwie wyczekuje jego wyjazdu. Meryem i Ömer pojawiają się w rezydencji w ostatniej chwili. Dziewczyna jest zrozpaczona, że musi zostawić brata. Wierzy jednak, że tam będzie bezpieczny. Udaje przed Ömerem, że nie chce się nim dłużej opiekować i odchodzi. Levent pociesza chłopca. Ku radości Ulviye, postanawia też przedłużyć swój pobyt w domu. Mężczyzna ma Meryem za okrutną i wyrafinowaną. Jest przekonany, że dziewczyna zrobiła to wszystko dla pieniędzy. Rodzinny holding jest na skraju bankructwa. Hülya czuje, że grunt pali im się pod stopami.

Na antenie TVP 1 pod koniec marca pojawiła się nowa produkcja znad Bosforu - serial "Zranione ptaki". Zastępuje ona emitowany od 2017 roku serial "Elif", który pokochali polscy widzowie. Serial "Yaralı Kuşlar" ma szansę na podbicie serca publiczności, opowiadając historię walki z przeciwnościami losu, miłości i siły rodzinnych więzów. Stworzony w 2019 roku podbił serca tureckiej publiczności i ma duży potencjał zrobić to samo na polskim podwórku. Występują w nim Gizem Arıkan jako Meryem, Emre Mete Sönmez jako Omer, Ali Yasin Özegemen jako Levent, Arzu Yanardağ jako Hülya, Özgür Özberk jako Tekin, znana fanom "Elif" jako Arzu Cemre Melis Çınar jako Melis, Elif Erol jako Hülya i Ayşen İnci jako Ulviye.

"ZRANIONE PTAKI" - O CZYM JEST SERIAL?

Akcja serialu osadzona w realiach współczesnej Turcji. Główny wątek koncentruje się wokół losów Meryem i jej młodszego brata Ömera. Ona opiekowała się malcem przez pięć lat. Chłopczyk pojawił się w ich rodzinie, kiedy była nastolatką. Ktoś podrzucił go jej ojcu, Durmusowi. Ten chciał sprzedać dziecko, ale został aresztowany. Kochają się jak rodzeństwo, trzymają się razem, a ich silna miłość pomaga im pokonać wszelkie przeciwności tego świata. Meryem zrobi wszystko, aby zapewnić "bratu" spokojny, szczęśliwy dom. Ciężko pracuje na utrzymanie, by Omer nie trafił na ulicę. Nie ma pojęcia, że chłopiec jest synem bogatego, wpływowego przemysłowca. Został uprowadzony w wyniku zaciekłej walki o władzę i dominację w rodzinnym imperium. Czy Meryem uda się odnaleźć biologiczną rodzinę Omera?

