10. rocznica katastrofy smoleńskiej w tv. Jakie filmy i programy zobaczymy z tej okazji?

W piątek 10 kwietnia 2020 wypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. W związku z tym Telewizja Polska zaplanowała wiele specjalnych programów i transmisji z tej okazji.

10. rocznica katastrofy smoleńskiej w tv

W związku z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej TVP zaplanowała wiele wydań specjalnych na swoich antenach. TVP Info przez cały dzień będzie transmitować uroczystości związane z obchodami tego dnia oraz w serwisach przypominać o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku. O godz. 18:35 TVP Info pokaże „Pamięć” w reż. Dariusza Wrzostka, w którym bohaterowie reportażu będą wspominać, jak w spontanicznej reakcji przychodzili po wydarzeniach 10 kwietnia przed Pałac Prezydencki. Spędzali tam wiele godzin, wracali przez wiele lat. O godz. 22:30 TVP Info wyemituje reportaż „Prezydent” autorstwa Marii Stepan o życiu i działalności Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP w latach 2005 – 2010, działacza demokratycznej opozycji w czasach PRL.

"Troszczą się o nas nasi umarli" o godz. 17:25 na antenie TVP1, TVP Info i TVP Polonia to reportaż w, którym Sebastian Putra, Jakub Płażyński i Paweł Kurtyka opowiadają, jak ich życie wygląda 10 lat po katastrofie smoleńskiej; jak pogodzili się z odejściem tych, którzy byli im bliscy.

"Dama" to opowieść o życiu Marii Kaczyńskiej, o jej przodkach i ich historii. Bohaterka nie tylko towarzyszyła mężowi, prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, w drodze politycznej, ale wspierała go w trudnych chwilach. Dokument pokazuje jej rolę jako kochającej żony i matki. W filmie występuje córka pary prezydenckiej, Marta, która czyta fragmenty pamiętnika mamy. Sylwetka prezydentowej to obraz kobiety wszechstronnie wykształconej, znającej języki obce, zakochanej w kulturze i w sztuce, aktywnie wspierającej polską kulturę. Tę produkcję pokaże TVP Polonia o godz. 12:15.