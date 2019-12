"13 powodów". 6 pytań, które nie dają nam spokoju po finale 3. sezonu. Kilka zagadek czeka jeszcze na rozwiązanie!

Czwarty sezon "13 powodów" będzie ostatnim. Czy twórcom uda się zamknąć wszystkie rozpoczęte wątki i doprowadzić historię licealistów z Liberty High w satysfakcjonujący sposób do końca? Po finale 3. sezonu "13 powodów" kilka zagadek wciąż czeka jeszcze na rozwiązanie! Oto one!

Czwarty sezon "13 powodów" będzie zwieńczeniem historii licealistów z Liberty High. Po burzliwym śledztwie wokół tajemniczej śmierci Bryce'a Walkera (Justin Prentice), kilka zagadek wciąż czeka jeszcze na rozwiązanie. Mimo że finałowy odcinek dał odpowiedź na najważniejsze pytanie, a sprawa wydaje się zamknięta, to jednak morderca wielokrotnego gwałciciela wciąż pozostaje na wolności. Czy w ostatnim sezonie "13 powodów" dosięgnie go jednak sprawiedliwość? Jak zakończy się opowieść o licealistach z Liberty High? Poniżej znajdziesz listę pytań, które nie dają nam spokoju po finale 3. sezonu "13 powodów". Te sprawy czekają jeszcze na rozwiązanie!

Poniższy tekst zawiera spoilery dotyczące fabuły 3. sezonu "13 powodów". Jeżeli nie oglądałeś jeszcze nowych odcinków, lepiej wstrzymaj się z dalszą lekturą.

Czy Alex odpowie za morderstwo?

W finale 3. sezonu "13 powodów" sprawa morderstwa Bryce'a Walkera została oficjalnie zamknięta. Winą za śmierć nastolatka (w wyniku intrygi Ani i jej przyjaciół) został obarczony Monty (Timothy Granaderos), ale to Alex Standall (Miles Heizer) wepchnął tak naprawdę pobitego kolegę do wody. Czy syna policjanta dosięgnie sprawiedliwość, a może plan oczyszczenia go z zarzutów okaże się doskonały i nikomu nie uda się go już podważyć? Wiadomo, że Winston (Deaken Bluman) - chłopak, z którym Monty uprawiał seks w chwili morderstwa Walkera — nie jest zadowolony z tego, co Ani zeznała podczas przesłuchania. Wygląda na to, że będzie chciał walczyć o oczyszczenie Monty'ego z zarzutów.

Czy 4. sezon będzie opowieścią o Montym?

Pierwsze dwa sezony "13 powodów" pokazały historię 16-letniej Hannah Baker (Katherine Langford) - nastolatki, która targnęła się na własne życie. Kiedy jej wątek został definitywnie zakończony, twórcy młodzieżowej produkcji skupili się na postaci Bryce'a Walkera, czyli jednym z tytułowych powodów (12.), które skłoniły Hannah do samobójstwa. Bryce zgwałcił ją w trakcie jednej z imprez organizowanych w jego domu. Zanim jednak to nastąpiło, rozesłał do wszystkich w szkole kompromitujące ją zdjęcia, czym podsycił tylko plotki o tym, że jest „łatwa". W 3. sezonie główny antagonisty serialu został jednak nieco "wybielony" i pokazany widzom w innym świetle. Wielu fanów zastanawia się teraz, czy w nowych odcinkach twórcy skoncentrują się na występkach i tajemnicach Monty'ego, który również miał wiele na sumieniu. Miał, bo jak dowiadujemy się w finałowym odcinku 3. sezonu, został zabity niedługo po tym, jak trafił do aresztu za napaść seksualną na Tylerze (Devin Druid). Spekuluje się jednak, że Monty wcale nie zginął — w końcu jego śmierci na ekranie widzowie nie zobaczyli.

Czy Clay zginie w finale 4. sezonu "13 powodów"?

Clay Jensen (Dylan Minnette) to jedna z głównych postaci z serialu "Trzynaście powodów" - wrażliwy chłopak, który wciąż obwinia się za śmierć przyjaciółki. Wiadomo, że jedną z kluczowych postaci 4. sezonu będzie doktor Robert Ellman (Gary Sinise) - terapeuta, który spróbuje pomóc mu uporać się z lękami, żalem i depresją. Clay zasługuje na to, aby w końcu być szczęśliwy i wiele wskazuje na to, że finał jego historii dostarczy widzom dużą dawkę pozytywnych emocji. W sieci nie brakuje jednak teorii, że nastolatkowi nie uda się jednak wyjść na prostą i podobnie, jak jego nieodżałowana przyjaciółka, popełni samobójstwo.

Czy Tyler będzie miał poważne kłopoty?

Tyler Down (Devin Druid) to kolejna skomplikowana postać z serialu "13 powodów", która zaznała wielu krzywd i traum. Pasjonujący się fotografią nastolatek został m.in. brutalnie zgwałcony kijem od mopa w szkolnej łazience. Po tym zdarzeniu chciał się zemścić, dlatego kupił broń i zamierzał wymordować rówieśników na szkolnym balu. Odwiódł go od tego Clay, który wraz z przyjaciółmi próbował pomóc niestabilnemu emocjonalnie koledze wrócić do normalności. Dzieciaki ukryły m.in. uzbrojenie Tylera, aby sprawa zamachu w szkole nie wyszła na jaw. W finale 3. sezonu worek z bronią został jednak wyłowiony przez lokalnego rybaka. Wygląda więc na to, że Tyler może mieć poważne kłopoty...

Czy Tony odzyska rodzinę?

Ważnym punktem 3. sezonu "13 powodów" była deportacja rodziny Tony'ego (Christian Navarro), do której przyczynił się ojciec Bryce'a. Czy Tony w 4. sezonie "13 powodów" odzyska najbliższych? Chłopak jest zmotywowany i chce wszystko naprawić — czy zdecyduje się jednak porzucić swoje dotychczasowe życie i wyjechać, a może uda mu się ściągnąć rodzinę z powrotem do Stanów?

Czy Justin i Jessica będą razem?

Jest duża szansa, że twórcy w 4. sezonie "13 powodów" pokażą ciąg dalszy skomplikowanej relacji Justina (Brandon Flynn) i Jessiki (Alisha Boe). Uzależnienie nastolatka od narkotyków i planowany odwyk może okazać się przeszkodą dla ich związku, ale fani tej pary liczą, że uda im się przezwyciężyć wszystkie problemy. W sieci krąży już jednak teoria, że Justin i Jessica mogą znaleźć się w śmiertelnym niebezpieczeństwie w ostatnim sezonie "13 powodów". Wszystko za sprawą Alexa, któremu Jessica złamała serce...

Jaki Waszym zdaniem będzie finał historii licealistów z Liberty High? Piszcie w komentarzach swoje pomysły!