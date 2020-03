"365 dni". Blanka Lipińska potwierdziła związek z Baronem? Ich wspólne foto rozpala fanów!

Blanka Lipińska z buta wjechała do polskiego showbiznesu. W krótkim czasie z nieznanej nikomu dziewczyny najpierw przemieniła się w autorkę bestsellerowych książek, a teraz coraz bardziej radzi sobie jako celebrytka. Trzeba przyznać, że Lipińska wie, jak wzbudzić zainteresowanie swoją osobą.

Autorka "365 dni" i gospodyni programu "Tylko jeden" nie ma problemów z mówieniem o seksie oraz swoich związkach. Sama przyznała, że przez długi czas żyła w celibacie, ale widać, że sytuacja raczej się zmieniła...

W ostatnim czasie Blankę Lipińską coraz śmielej łączono z Baronem z zespołu Afromental. Co prawda trener "The Voice of Poland" jeszcze niedawno był związany z Julią Wieniawą, ale showbiznes zmiennym jest, a wspólne zdjęcie z Blanką Lipińską tylko podsyca atmosferę! Zresztą "Blania" sama napisała: Internet niech płonie!

Chociaż to pierwsza oficjalna wspólna fotografia Lipińskiej i Barona, to fotoreporterzy tę dwójkę mieli już okazję przyłapać podczas romantycznego i czułego spaceru po plaży. Pikanterii całości dodaje fakt, że w ostatnich tygodniach Blanka Lipińska zaczepiała w sieci... byłą dziewczynę swojego obecnego chłopaka, czyli Julię Wieniawę!

Myślicie, że ten związek przetrwa aż do realizacji filmu "365 dni 2"?