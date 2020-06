"365 dni" zniknie z serwisu Netflix? Organizacja Pro Empower żąda usunięcia ekranizacji książki Blanki Lipińskiej

"365 dni" budzi kontrowersje już nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Po tym, jak film na podstawie powieści Blanki Lipińskiej trafił na Netflix w różnych krajach świata, w sieci pojawiło się mnóstwo skrajnych opinii na jego temat.

Do krytyki "365 dni" dołączyły właśnie feministki z organizacji Pro Empower, które w liście zaapelowały do serwisu o usunięcie filmu Blanki Lipińskiej z biblioteki lub dodanie odpowiednich ostrzeżeń.

Wzywamy Was do zadbania o odpowiednie ostrzeżenie, aby potwierdzić, że film wpisuje się w kulturę gwałtu lub rozważenie możliwości całkowitego usunięcia go (...) W filmie można znaleźć akty przemocy seksualnej, przymusowej kontroli, toksycznej męskości i syndrom sztokholmski, a to tylko kilka rzeczy - czytamy.