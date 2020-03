"8 Wspaniałych" - bohaterowie. Kim są uczestnicy nowego programu z Martą Manowską w roli prowadzącej? Poznaj ich bliżej!

Poznaj bohaterów nowego programu Marty Manowskiej, "8 Wspaniałych"! Kim są? Z jakimi problemami się borykają? Czy zyskają taką popularność jak uczestnicy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości"?

"8 Wspaniałych" to nowy program Telewizji Polskiej, w którym ośmiu mężczyzn podejmie niełatwą próbę zmiany swojego życia. Program poprowadzi Marta Manowska, która jak nikt inny potrafi rozmawiać o uczuciach. W trakcie 10 odcinków będziemy obserwować zmagania uczestników z własnymi ograniczeniami, demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością, czy odrzuceniem ze strony najbliższych.

W programie zobaczymy heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie, akceptowanie swoich wad, przezwyciężenie własnych słabości, prowadząc do zmiany, która pozwoli odzyskać wiarę w marzenia. Bohaterowie programu wiedzą, że na końcu tej trudnej drogi stanie kiedyś ich wymarzony dom, kochająca rodzina i lepsza przyszłość.Każdy z odcinków programu dotyczył będzie różnych problemów. Marta Manowska porozmawia z bohaterami między innymi otym, czy prawdziwi mężczyźni nigdy nie płaczą, o wpływie rodziców na wybory życiowe dzieci, o okazywaniu uczuć, o męskości i ojcostwie.

Widzowie zobaczą, jak w bohaterach pękają kolejne bariery obojętności i mimo upadków wciąż idą do przodu.W programie, który zrealizowany został w ośrodku ECKiW OHP Roskosz na Lubelszczyźnie, nie zabraknie miejsca na męskie wyzwania, takie jak survivalowe zmagania z naturą, wojsko, obóz przetrwania, czy remont domu, ale w programie bohaterowie najczęściej będą się mierzyć z najtrudniejszym aspektem ich życia, ze światem kobiet, tak często dla nich niezrozumiałym. Poprzez naukę typowo damskich zawodów, zamianę ról, zajęcia ze stylizacji, pokazy mody, sesje zdjęciowe, ale też gry psychologiczne, czy wieczorki artystyczne będą mogli zobaczyć, jak wygląda świat z kobiecej perspektywy. A wszystko to w ciepłej atmosferze, bez patosu, z dużą ilością śmiechu, ale przede wszystkim z poszanowaniem ludzkich historii i uczuć.

"8 Wspaniałych" to również program pełniący ważną rolę prospołeczną. Poruszane w nim tematy dotykają istotnych problemów współczesnych Polaków m.in. modelu rodziny we współczesnym świecie, wychowania, tradycji, wzorców postępowań, utrzymywania domu, czy zawirowań uczuciowych. Przede wszystkim, program może pomóc rodzinom na życiowych zakrętach, zapobiec rozpadom małżeństw i cierpieniu dzieci. Bohaterowie programu to zwykli mężczyźni, twardo stąpający po ziemi i zmagający się z problemami znanymi każdemu z nas –chcą kochać i być kochanymi, chcą walczyć o lepsze jutro dla siebie i swoich rodzin –tych, które utracili na skutek popełnionych błędów i tych, które dopiero stworzą. W galerii możesz poznać bliżej bohaterów "8 Wspaniałych"!