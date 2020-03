"8 Wspaniałych" odcinek 2. Kobieta marzeń i szybkie randki oraz ostra kłótnia między Jarkiem a Sebastianem! Co się wydarzyło?

Czas na drugi odcinek "8 Wspaniałych". Tym razem bohaterowie programu mieli stworzyć kobietę swoich marzeń, a potem udali się na "szybkie randki" z nieznajomymi kobietami. Doszło też do przykrej sytuacji między uczestnikami.

"8 Wspaniałych" odcinek 2. - co się wydarzyło?

W 2. odcinku "8 Wspaniałych" Marta Manowska postawiła przed uczestnikami niełatwe zadania. Mężczyźni musieli ugotować coś, co chcieliby podać kobietom swojego życia, w myśl zasady "przez żołądek do serca". - Dziewczyna nie musi gotować. Jak się kogoś kocha to można i na głodzie z nią żyć - ocenił Sebastian. Wybuch złości zaliczył Radosław, który uznał, że nie może realizować swoich planów, bo nie ma potrzebnego mu sprzętu. Ostatecznie jednak każdemu udało się ugotować wyśmienite danie dla drugiej połówki.

Kolejne zadanie miało na celu odnalezienie odpowiedzi na pytanie: "Jaka jest kobieta moich marzeń?". Uczestnicy wzięli udział w ciekawym psychologicznie, ale również dowcipnym eksperymencie – musieli stworzyć kobietę swoich snów, mając do dyspozycji zestaw manekinów sklepowych i damskie ubrania. Aby dowiedzieć się więcej o sobie samych i o swoich preferencjach, dotyczących typu wymarzonej kobiety, ośmiu Wspaniałych wzięło też udział w szybkiej randce. Ośmiu trudnych mężczyzn, osiem atrakcyjnych, ale odmiennych od siebie fizycznie kobiet, to w sumie sześćdziesiąt cztery rozmowy. Wszystko po ty, by poznać swoje marzenia, zrozumieć dlaczego do tej pory nie udało się ich spełnić, wyznaczyć sobie cel w życiu, zmienić się i walczyć o lepsze życie.

W tym odcinku nie zabrakło również dramatycznych zwrotów akcji, momentów zwątpienia i łez. Na końcu pojawiło się jednak światełko w tunelu. Adam nie ma wątpliwości, że kocha swoją żonę i chce o nią walczyć. Jarosław stwierdził, że z jego perspektywy kobiety są niedojrzałe. Okazało się też, że podczas szybkich randek, paniom najlepiej rozmawiało się z Pawłem i to właśnie on dostał Gwiazdę odcinka. To jednak nie koniec. Sebastian wyznał, że najważniejszą kobietą w jego życiu jest jego mama. Wtedy spotkał się z krytyką ze strony Jarka, który określił Sebastiana "maminsynkiem". Między panami doszło do ostrej wymiany zdań. Sebastian wyszedł stwierdzając, że Jarek to "kawał chama" i nigdy nie znajdzie sobie kobiety. Marta Manowska próbowała załagodzić konflikt, ale Jarosław nie chce kontynuować znajomości z Sebastianem. On z kolei zdobył się na szczere wyznanie: "Chcę pokazać, że dziecko alkoholika nie musi też być alkoholikiem. Może być porządnym człowiekiem".

