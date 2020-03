"8 wspaniałych". Wiemy, kiedy premiera nowego programu Marty Manowskiej w TVP! Kim są bohaterowie?

"8 wspaniałych" to nowy program Marty Manowskiej, która tym razem wsłucha się w łapiące za serce historie mężczyzn po przejściach. "8 wspaniałych" zadebiutuje na antenie TVP już w marcu. Dokłada data premiery nowego programu Marty Manowskiej jest już znana. Sprawdź szczegóły emisji.

"8 wspaniałych" - premiera w niedzielę, 22 marca, o godz. 17:30 w TVP1!

W programie "8 Wspaniałych" Marta Manowska pozna historie mężczyzn po przejściach. W trakcie 10 odcinków obserwować będziemy ich zmagania z samym sobą, demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością czy odrzuceniem ze strony najbliższych. Zobaczymy heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptacje a w końcu wejście na drogę zmian. Zmian, które są konieczne aby zacząć podążać drogą marzeń.

Marta Manowska w pełnym kamuflażu na planie nowego programu!Zobacz więcej

Bohaterowie nowego programu Marty Manowskiej wiedzą, że na końcu tej drogi stanie kiedyś ich wymarzony dom, kochająca rodzina i na horyzoncie majaczy już przyszłość malowana w jasnych barwach. Każdy z odcinków programu skupia się na innym problemie.

Marta Manowska rozmawiać będzie między innymi o tym czy prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, o wpływie rodziców na dalsze wybory życiowe swoich dzieci, o okazywaniu uczuć, o męskości i ojcostwie. Widzowie zobaczą jak z odcinka na odcinek w bohaterach pękają kolejne tamy obojętności i mimo upadków i wzlotów wciąż idą do przodu bo jest się o co bić. W zrealizowanym na Lubelszczyźnie, we wsi Roskosz programie nie zabraknie też prawdziwie męskich wyzwań takich jak surviwalowe zmagania z naturą, nauka typowo damskich zawodów, gry psychologiczne czy wieczorki artystyczne. Wszystko to w ciepłej atmosferze, bez patosu, z poszanowaniem ludzkich historii. Czasem słońce, czasem deszcz, czasem łzy a czasem śmiech.

Marta Manowska dostała nowy program! Powtórzy sukces "Rolnika"?Zobacz więcej

Premierowy odcinek programu "8 Wspaniałych" TVP1 pokaże w niedzielę, 22 marca, o godz. 17:30. W galerii znajdziesz pierwsze zdjęcia z planu. Zobacz, jak zapowiada się nowy program Marty Manowskiej!