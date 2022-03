"And just like that". Kontynuacja sequela "Seksu w wielkim mieście" potwierdzona! Co wiemy o 2. sezonie "And just like that"?

Sequel "Seksu w wielkim mieście" zebrał tyle samo pozytywnych opinii, co krytyki. Jedno jest pewne - niezależnie, czy chwalą, czy negują, najprawdopodobniej obejrzeli cały sezon przygód Carrie, Mirandy i Charlotte, ciekawi, co wydarzy się w kontynuacji kultowego serialu z przełomu tysiącleci. Dziś już wiemy, że będziemy dalej oglądać ich losy - twórcy potwierdzili, że powstanie 2. sezon serialu!

"And just like that". Będzie 2. sezon!

"And just like that" to sequel kultowego "Seksu w wielkim mieście". Oryginalny serial był po raz pierwszy emitowany w latach 1998-2004. Był wówczas kulturowym fenomenem, pokazując nieco inne niż wówczas panujące podejście do seksu, randkowania czy przyjaźni między kobietami. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) miały trzydzieści parę lat - w sequelu spotykamy je niemal dwadzieścia lat później, gdy przekroczyły już pięćdziesiąty rok życia. "And just like that" wciąż stara się podejmować współczesne problemy i iść z duchem czasu. Niestety, wielu widzów nie było zadowolonych z nowej produkcji, uznając ją za dużo gorszą niż jej oryginalna wersja. "Współczesne wątki" zostają sztucznie wprowadzone, Miranda jest zupełnie inną bohaterką niż dwadzieścia lat temu, działania postaci wydają się kompletnie nieumotywowane i nielogiczne. Mimo to, popularność "Seksu w wielkim mieście" zrobiła swoje. "Just like that" otrzyma drugi sezon.

Fani serialu pewnie zastanawiają się, czy czwarta bohaterka, Samantha, powróci w drugim sezonie. Kim Cattrall nie zdecydowała się na udział w sequelu i bez niej serial nie jest już tym samym - być może producentom uda się namówić aktorkę na choćby gościnne pojawienie się w jednym odcinku. Jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby spekulować, co wydarzy się w drugim sezonie. Jednak można spodziewać się, że wątki takie, jak związek Mirandy i Che albo Carrie próbująca wrócić do randkowania, na pewno powrócą.

Sarah Aubrey, dyrektorka oryginalnych produkcji HBO Max, zapowiada drugi sezon takimi słowami:

Byliśmy zachwyceni kulturową dyskusją, którą wywołały te postaci i ich historie osadzone w świecie, który już znamy i tak go kochamy. Jesteśmy dumni z pracy Michaela Patricka Kinga i naszych wspaniałych scenopisarzy, producentów, obsady i ekipy filmowej - zrobili tak wiele, by pokazać te historie na ekranie. Nie możemy się doczekać, by fani zobaczyli, co przygotowaliśmy dla nich na drugi sezon!

