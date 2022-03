Anna Świątczak w zaskakującym wyznaniu na temat wiary. "Zawsze myślałam, że chrześcijanie to są słabeusze"

Osoba Anny Świątczak jest doskonale znana fanom zespołu "Ich Troje". W 2003 roku dołączyła ona do słynnego zespołu z Michałem Wiśniewskim na czele. Wokalistka, która wcześniej swoich sił próbowała m.in. w "Szansie na sukces" zapewne wtedy nie spodziewała się, jaki sukces osiągnie występując na scenie, oraz że niedługo później zostanie żoną lidera formacji, Michała Wiśniewskiego.

Niestety po 5 latach jej małżeństwo się rozpadło i artystka przestała już występować w słynnym zespole. Problemy w życiu zawodowym i prywatnym przełożyły się na życiowy kryzys Anny, z którego pomogło jej wyjść nawrócenie i głęboka wiara w Boga. Od 2014 roku wokalistka jest członkinią wspólnoty "Społeczność Chrześcijańska Południe".

W związku ze swoim powrotem do "Ich Troje", wokalistka w wywiadzie dla Onetu zdecydowała się opowiedzieć o swojej religijnej przemianie oraz o tym, jak wiara ją odmieniła.

Mój Bóg, który wyciągnął mnie z otchłani i uwolnił ode mnie samej, dał mi też nową perspektywę. Nie zmienił rzeczywistości wokół mnie, ale mnie samą i patrzenie na to, co się wokół dzieje. (...) To nie jest dla mnie jakaś religijna praktyka, tylko świadomość za kim idę i komu wierzę bardziej. Świat nie zmierza do tego, żeby stać się krainą mlekiem i miodem płynącą. To miejsce, które ma nam pomóc na nowo odnaleźć Tego, który nas stworzył i wrócić do domu, do Niego. Wtedy to ma sens - wyznała w rozmowie z Onetem.