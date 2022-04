Antek Królikowski już niejedną aferę ma swoim koncie. Na liście jego wybryków m.in. izba wytrzeźwień i obrażanie innych. Przypominamy największe skandale z jego udziałem

Antoni Królikowski to obecnie jeden z najbardziej znanych polskich celebrytów. Niestety, w ostatnim czasie nie zasłużył na to miano wybitnymi rolami, ale skandalami, w których bierze udział. Tylko w ciągu ostatniego roku media rozpisywały się o minimum trzech wybrykach 33-letniego aktora. Na przestrzeni lat było ich znacznie więcej!

Królikowski aktorski talent odziedziczył po rodzicach: Małgorzacie Ostrowskiej i śp. Pawle Królikowskim. Na ekranie po raz pierwszy pojawił się, kiedy miał zaledwie cztery latka. Swoją przygodę z aktorstwem kontynuował już jako dorosły człowiek, grając epizody w m.in. "Wiedźmach", "Pogodzie na piątek", "Twarzą w twarz", "Kryminalnych", "39 i pół" czy "Czasie honoru".

Jeśli chodzi o kino, to po raz pierwszy zagrał w "Lejdis" (2008 rok). Rok później wcielił się w rolę Grzegorza Przemyka w dramacie "Popiełuszko. Wolność jest w nas". Rozpoznawalność wśród telewidzów zyskał dzięki roli w "Miłości nad rozlewiskiem" i trzech jego kontynuacjach. Rolą, dzięki której zyskał największe uznanie była kreacja młodego Eugeniusza Bodo w w serialu TVP "Bodo" (2016 rok). Aktor zagrał w wielu filmach i serialach. W 2019 roku mogliśmy go zobaczyć jako Bartłomieja Misiewicza w "Polityce", a już rok później zagrał Pawła Zawrotnego w "Bad Boy", Daniela Śnieżka w "Pętli" i Mateusza w filmie "Banksterzy".

Królikowski uczestniczył także w wielu programach rozrywkowych i reality show, między innymi "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" czy "Agent- Gwiazdy". Aktualnie jest jednym z uczestników "Przez Atlantyk".

Choć Królikowski miał szansę stać się jednym z najbardziej lubianych aktorów młodego pokolenia, fanom nie umknęło, że dość szybko do głowy zaczęła mu uderzać sodówka. Dziś faktycznie jest jednym z bardziej rozpoznawalnych aktorów, ale czy o taką sławę mu chodziło? Na przestrzeni lat nie brakowało skandali i afer, w których brał udział Antoni Królikowski. W ostatnim czasie ich intensywność bardzo się nasiliła...

Nie da się ukryć, że Antek Królikowski był zbuntowanym nastolatkiem. W jednym z wywiadów w studio "Dzień Dobry TVN" przyznał, że próbował marihuany, kiedy miał zaledwie 15 lat. Jak tłumaczył, po raz pierwszy zapalił na koncercie hip-hopowym, jednak to mu "nie podeszło".

Potem jeszcze próbowałem, nie ukrywam tego, ponieważ młody człowiek chce spróbować wszystkiego. Ale nie palę i nigdy mnie to nie wkręciło. Aczkolwiek mam grono przyjaciół, znajomych, dla których jest to sposób na życie i wydaję mi się, że kiedy marihuana staje się sposobem na życie, to wtedy zaczyna się tak naprawdę problem - mówił w "śniadaniówce".