"Avenue 5" HBO. Hugh Laurie w nowym serialu komediowym! Co wydarzy się w 1. odcinku? Zobacz zwiastun!

Nowy serial komediowy HBO "Avenue 5", którego pomysłodawcą jest Armando Iannucci, opowie o niedalekiej przyszłości, kiedy turystyka kosmiczna prężnie się rozwija i podróżne po Układzie Słonecznym są na wyciągnięcie ręki. Premiera serialu wkrótce w HBO oraz HBO GO!

Akcja najnowszego serialu HBO "Avenue 5" toczy się w niedalekiej przyszłości. Podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction, ale prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki. W roli głównej w produkcji występuje Hugh Laurie jako Ryan Clark - pewny siebie i czarujący kapitan luksusowego kosmicznego wycieczkowca Avenue 5, którego pasażerowie mają do swojej dyspozycji wykwintną restaurację, taras widokowy i lekcje jogi.

Pomysłodawcą serialu jest Armando Iannucci, który wraz Simonem Blackwellem i Tony’m Rochem jest autorem scenariusza. Wszyscy trzej pełnili także obowiązki producentów wykonawczych. Pozostałymi producentami wykonawczymi serialu "Avenue 5" są Kevin Loader oraz Will Smith, obowiązki producenta współwykonawczego pełnił Peter Fellows. Producentem jest także Steve Clark-Hall.

Armando Iannucci jest autorem scenariusza, reżyserem i producentem wielu głośnych telewizyjnych i radiowych produkcji komediowych. Stworzony przez niego serial komediowy HBO "Figurantka" zdobył liczne nagrody, w tym trzy statuetki Emmy dla najlepszej produkcji komediowej. W 2017 roku Armando Iannucci wydał książkę o muzyce klasycznej "Hear Me Out" oraz napisał scenariusz i wyreżyserował czarną komedię "Śmierć Stalina", która była nominowana w dwóch kategoriach do nagrody BAFTA i zdobyła Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszej komedii.

"Avenue 5" odcinek 1. - co się wydarzy?

Kiedy na pokładzie luksusowego kosmicznego wycieczkowca Avenue 5 zostaje wykryta usterka, inżynier Billie McEvoy (Lenora Crichlow) musi poinformować kapitana Ryana Clarka (Hugh Laurie), właściciela spółki Avenue 5 Hermana Judda (Josh Gad) oraz jego asystentkę Iris Kimurę (Suzy Nakamura), że incydent może mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje. Na Ziemi w centrum kontroli lotów Rav Mulcair (Nikki Amuka-Bird) stara się opanować sytuację, a Matt Spencer (Zach Woods), szef działu obsługi klienta, robi, co może, żeby ostudzić emocje. W tym samym czasie dociekliwa pasażerka Karen Kelly (Rebecca Front) dowiaduje się, że załoga wie dużo więcej na temat awarii, ale pewne informacje zachowuje tylko dla siebie.

"Avenue 5" - zwiastun