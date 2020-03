"Bądźmy razem w domu". Aktorzy "M jak miłość" oraz uczestnicy "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior" w nowym programie dla Seniorów

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wiele starszych osób ma obecnie obawy o zdrowie swoje i bliskich. W odpowiedzi na potrzeby seniorów TVP1 przygotowała nowe poradnikowe pasmo "Bądźmy razem w domu", którego emisja rozpocznie się 1 kwietnia.

"Bądźmy razem w domu" od środy, 1.04.2020 o godz. 15:35 w TVP1! - sprawdź program tv

"Bądźmy razem w domu" to nowy autorski, misyjny program TVP1, skierowany do seniorów i osób, które opiekują się osobami starszymi. Głównym celem programu jest pomoc widzom w odnalezieniu się w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Audycja ma zachęcić widzów do pozostania w domu, a także przedstawiać propozycje spędzania czasu w ciekawy i wartościowy sposób we własnych mieszkaniach.

Marzena Rogalska i Tomasz Kammel w nowym talk show TVP! "Ma umocnić wiarę i dać nadzieję"Zobacz więcej

Poruszane tematy będą dotyczyć profilaktyki przeciwwirusowej, umiejętności zauważenia u siebie i innych niepokojących objawów zakażenia, radzenia sobie z codziennością, a także dbania o dobrą formę fizyczną i psychiczną. W programie wystąpią lekarze różnych specjalizacji i psychologowie, a także znani i lubiani artyści m.in. Teresa Lipowska, Tadeusz Chudecki, bohaterowie programów "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior". Ponadto audycja zostanie wzbogacona o wypowiedzi widzów – seniorów, którzy będą mogli na antenie podzielić się swoimi doświadczeniami.

W trosce o bezpieczeństwo ekipy i gości, "Bądźmy razem w domu" będzie w dużej mierze realizowane w oparciu o nowe media. Program poprowadzi Urszula Rogala, dziennikarka specjalizująca się w tematach poświęconym seniorom.

Wiesia i Iwona szczerze o miłości i seksie w dojrzałym wieku. Chcą się zakochać?Zobacz więcej

Urszula Dudziak o "The Voice Senior"