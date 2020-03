Basia Kurdej-Szatan śpiewa i czyta bajki, a Qczaj pokazuje, jak ćwiczyć! Gwiazdy organizują czas sobie i innym w ramach akcji #zostańwdomu

Organizują treningi, koncerty, czytanie bajek, a nawet lekcje gotowania! I to wszystko w bezpiecznych, wirtualnych warunkach. Artyści, którzy dołączyli do akcji #zostańwdomu, postanowili wykorzystać swoje talenty, by umilić czas milionom Polaków.

Akcja #zostańwdomu według gwiazd - co robić w domu?

Gwiazdy to nie tylko czerwone dywany, wielkie premiery i okładki kolorowych magazynów. To też ludzie, którzy podobnie jak my, siedzą teraz w domach, w oczekiwaniu na opanowanie sytuacji w kraju. Nie siedzą jednak bezczynnie!

Uczestnik nowego programu Polsatu "The Four. Bitwa o sławę" - Sami Harb - postanowił umilić czas swoim sąsiadom i śpiewał dla nich ze swojego balkonu, a gwiazda serialu "W rytmie serca" Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał Szatan, niemal co wieczór, na swoich social mediach organizują koncerty na żywo, śpiewając uwielbiane przeboje i zachwycając nas swoimi głosami. Basia dołączyła także do akcji "W telefonie, na tablecie ciotka z wujkiem bajki plecie" zorganizowanej przez Katarzynę Zielińską, czyli Dorotę z "Zawsze warto". W akcji tej, znani aktorzy czytają bajki dla dzieci. Od takich evergreen’ów jak "Kubuś Puchatek", po najnowsze opowieści dla najmłodszych.

Z kolei miłośniczka pyszności, Ewa Wachowicz dzieli się swoimi kulinarnymi tajnikami. Na jej instagramie możecie pod okiem mistrzyni wykonać domowy, orkiszowy chlebek z czarnuszką! Coś dla ciała, coś dla ducha. Gdy po objedzeniu się pysznościami, ktoś chciałby nieco się poruszać, to okazuje się, że może to zrobić i to z tancerzami "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami”! Najsłynniejsze małżeństwo taneczne, czyli Lenka Klimentova i trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli Jan Kliment, każdego dnia organizują na swoich social mediach treningi zumby. Jak "ruszyć rzyć" pokazuje też Qczaj na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że przymusowe siedzenie w domu może być nie tylko wesołe, ale i bardzo przyjemne!

