"Batwoman". Producent serialu nie martwi się odejściem Ruby Rose. Pojawiła się już nowa kandydatka do tej roli!

Tuż po zakończeniu 1. sezonu "Batwoman" Ruby Rose zrezygnowała z dalszego udziału w tym serialu. Producent nie martwi się jednak tymi zmianami, wręcz upatruje w nich szansę.

"Batwoman" - kto zastąpi Ruby Rose

Jeden z producentów serialu, Marc Guggenheim udzielił właśnie wywiadu serwisowi Collider, w którym przyznał, że jest to oczywiście smutna informacja, jednak on upatruje się w tym szansy dla "Batwoman". Wyznał, że dzięki temu 2. sezon może mieć znacznie lepszą oglądalność, ponieważ obejrzą go nie tylko fani produkcji, lecz także inne osoby zaciekawione zmianami.

Marc Guggenheim dodał także, że obecne trudne warunki pracy przez obostrzenia sanitarne są dla niego kolejną szansą, aby zrobić coś naprawdę dobrego.

Jest już także pierwsza kandydatka na następczynię Ruby Rose. Wrestlerka Sonya Devilla twierdzi, że pasowałaby do tej roli idealnie. Dodatkowo byłoby to dla niej wyróżnieniem jako dla osoby ze środowiska LGBTQ, z którym związana jest także Rose.

Źródło: Associated Press/x-news