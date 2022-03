"Bridgertonowie 2". Simon Basset nie pojawia się na ekranie, ale twórcy wyjaśniają jego nieobecność. Regé-Jean Page do serialu raczej nie powróci

Fani serialu "Bridgertonowie" z zapartym tchem oglądają teraz drugi sezon losów debiutantek i kawalerów w Londynie z czasów regencji i choć na pierwszy plan wysunęła się nowa para - Jonathan Bailey i Edwina Sharma - fani zastanawiają się, co wydarzyło się z Simonem Bassetem. Jak twórcy serialu wytłumaczyli jego nieobecność na ekranie?

Jak wytłumaczono nieobecność Simona Basseta w fabule serialu?

Serial "Bridgertonowie" to jeden z największych sukcesów Netfliksa. Widzowie zachwycili się pierwszym sezonem serialu, który śledził losy Simona, księcia Hastings (Regé-Jean Page) i Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), najstarszej córki potężnej rodziny, która wkracza na scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Akcja rozpoczyna się na dobre, gdy dziewczyną zaczyna się interesować zbuntowany i rozchwytywany książę, który jak wiadomo, po wielu zwrotach akcji staje się ostatecznym wybrankiem Daphne. Para była elektryzująca i kibicowali jej wszyscy widzowie, nic więc dziwnego, że mogli mieć nadzieję na jej powrót w drugim sezonie. Pomimo, iż już dawno było wiadomo o tym, że pierwsze skrzypce przejmie inna debiutantka i inny kawaler, fani mieli nadzieję, że Simon Basset pojawi się choćby na drugim planie.

Tęsknicie za Regé-Jean Pagem? Nowa produkcja Was usatysfakcjonujeZobacz więcej

Niestety, aktor nie znalazł się w obsadzie drugiego sezonu serialu, z którym pożegnał się zaledwie kilka miesięcy po premierze pierwszych odcinków. Swoją decyzję wytłumaczył w rozmowie z serwisem "Variety" początkowymi planami związanymi z produkcją. Podobno zgodził się na udział w pierwszym sezonie, dlatego, że producenci zapowiedzieli mu, że to serial nie będzie dłuższy. Regé-Jean Page nie zmienił zdania co do powrotu, zatem twórcy musieli podjąć decyzję, jak wytłumaczyć jego nieobecność na ekranie.

Już dziś sprawdzimy, co słychać u arystokracji. O czym tym razem będzie plotkować Lady Whistledown? Zobacz więcej

Co dzieje się z Simonem Bassetem w drugim sezonie "Bridgertonów"?

W pierwszym odcinku sezonu Daphne przybywa do swej rodzinnej rezydencji w Clyvedon Castle, aby wesprzeć Eloise w jej debiutanckim wejściu na salony. Szybko dowiadujemy się, że przyjechała z tej okazji sama, zostawiając w domu męża, który opiekuje się ich małym synkiem, Augustem.

Zdajesz sobie sprawę, że zostawiłam swojego męża i dziecko w domu, żeby tu być?

W takich słowach Daphne tłumaczy rodzinie, a przy okazji widzom, nieobecność Simona na ekranie. Czy postać ma szansę powrócić w kolejnych sezonach? Przed nami jeszcze dwie odsłony "Bridgertonów", twórcy mają więc jeszcze szansę namówić do powrotu odtwórcę roli zbuntowanego księcia.

"Bridgertonowie" są dostępni na Netfliksie!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl