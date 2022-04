"Bridgertonowie". Eloise i Theo będą razem? Claudia Jessie kibicuje swojej postaci i przewiduje, co może wydarzyć się w 3. sezonie

Los Eloise Bridgerton jest już zapisany w książkach, na których podstawie powstał hit Netfliksa. Jednak twórcy zapowiadają, że w kolejnych sezonach będą odchodzić od oryginalnej fabuły. Czy to oznacza, że niepokorna panna Bridgerton będzie mogła poślubić Theo?

Eloise i Theo będą razem? Claudia Jessie kibicuje swojej postaci

"Bridgertonowie" to przede wszystkim bale, zaloty i wymarzeni narzeczeni. Każdy sezon skupia się na parze, którą ekscytują się widzowie na całym świecie. W pierwszym sezonie byli to Daphne i Simonowi, w drugim - Kate i Anthony. Serial znany jest jednak z tego, że pełno w nim ciekawych postaci, relacji, które chce się śledzić, a przede wszystkim innych, kwitnących romansów.

Jednym z najciekawszych, który mieliśmy okazję obserwować w drugim sezonie, jest ten zainicjowany przez Eloise Bridgerton (Claudia Jessie). Niezainteresowana zamążpójściem, balami i całą arystokratyczną socjetą dziewczyna, pragnie jedynie czytać i wymieniać ciekawe myśli z inteligentnymi osobami. Jedną z nich nieoczekiwanie staje się dla niej drukarz Theo (Calam Lynch), który pisze artykuły i czyta równie dużo, co panna Bridgerton.

Eloise i Theo nawiązują w drugim sezonie przyjaźń, która mogłaby przerodzić się w coś więcej, będąc powodem do poważnego skandalu w londyńskich wyższych sferach. W piątej części serii książek Julii Quinn, zatytułowanej "Oświadczyny", Eloise wychodzi co prawda za Sir Phillipa Crane'a, ale jako że producentka wykonawcza serialu, Shonda Rhimes, zapowiedziała już, że akcja 3. sezonu nie będzie szła całkowicie zgodnie z fabułą książki, "An Offer From a Gentleman", możliwe, że historia niepokornej panny Bridgerton i chłopaka z niższych sfer będzie opowiedziana w kolejnej odsłonie serialu. Sir Phillip zresztą w drugim sezonie poślubia Marinę Thompson, co w książkach nie ma miejsca, podobnie jak cała postać Theo została dopisana przez twórców serialu.

Claudia Jessie, odtwórczyni roli Eloise, bardzo lubi swoją postać i kibicuje jej relacji z Theo:

Theo i Eloise są bardzo uroczy. Ona jest indywidualistką, prawda? Myślę, że to ciekawe, że najpierw spędziła trochę czasu z Theo bez przyzwoitki, a potem wcale nie przestała, nie przejmowała się niczym. Uwielbiam to w Eloise i to, co robią [z tą postacią] scenarzyści. Eloise zaczyna podkochiwać się w chłopcu i uwielbiam, że to nie sprawia, że staje się nieśmiała. Mówi jakby "słuchaj, stary, myślę o tobie cały czas". Scenarzyści nie zrobili z jej uczucia do Theo czegoś cukierkowego. Poznała kogoś, z kim ma porozumienie, są dla siebie stworzeni. To jest typ relacji, jakiej można by się spodziewać po pierwszym romansie Eloise - wyznała aktorka w rozmowie z TVLine.

Chcielibyście zobaczyć, jak relacja Eloise i Theo rozkwita w 3. sezonie?

