"Bridgertonowie". Nie tylko Regé-Jean Page, czyli najwięksi przystojniacy z serialu Netfliksa. Przyciągają spojrzenia kobiet i mężczyzn!

Simon Basset (Regé-Jean Page) w pierwszym sezonie serialu "Bridgertonowie" skradł serca widzów. Aktor wcielający się w postać księcia nie zaangażował się w tworzenie kontynuacji. To dlatego nie pojawia się w niej mąż Daphne. Nie oznacza to jednak, że zabrakło w nowych odcinkach przystojniaków. Zobacz galerię z najbardziej atrakcyjnymi bohaterami!

Najwięksi przystojniacy 2. sezonu "Bridgertonów"

"Bridgertonowie" to serial oparty na książkach Julii Quinn. Przedstawia on losy tytułowej rodziny, która należy do najbardziej wpływowych londyńskich rodów w epoce regencji. W pierwszym sezonie przyglądaliśmy się, jak Daphne Bridgerton, czyli najstarsza z rodzeństwa, poszukiwała miłości. Chociaż bohaterka musiała przezwyciężyć różne przeciwności, to ostatecznie udało jej się odnaleźć szczęście u boku księcia Hastings. To właśnie Simon Basset był postacią z pierwszej części, która przyciągała najwięcej spojrzeń. W niezwykle przystojnego i intrygującego mężczyznę wcielił się Regé-Jean Page. W nowych odcinkach aktor jednak się nie pojawił.

Dla wielu widzów było to spore rozczarowanie. Mimo nieobecności Regé-Jean Page w kontynuacji "Bridgertonów" nie zabrakło bohaterów, którzy swoją urodą zwracają uwagę widzów. Wśród nich oczywiście wymieniony musi zostać Anthony Bridgerton.

Najstarszy z rodzeństwa jest głównym bohaterem nowych odcinków. Mężczyzna postanawia zacząć poszukiwania swojej wybranki. Jest to według niego obowiązek wynikający z pozycji w rodzinie. Chociaż w pierwszym sezonie pojawiając się obok przyjaciela ze studiów, czyli księcia Hastings, nie zwracał aż takiej uwagi, to z czasem stał się naprawdę atrakcyjny. Męskości dodało mu poczucie odpowiedzialności jako głowa rodu Bridgertonów.

