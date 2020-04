"Cała prawda" odcinek 3. Karolina Głowacka obala internetowe mity w rozmowie z Telemagazynem! Wi-Fi ma wpływ na zdrowie? Wyjaśniamy!

Przed nami 3. odcinek nowego programu TVN Style pt. "Cała prawda". Prowadząca program Karolina Głowacka zna "Całą prawdę", więc poprosiliśmy ją, aby obaliła kilka mitów! Sprawdźcie odpowiedzi na palące pytania!

W dobie Internetu wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Każdego dnia docierają do nas coraz to nowsze informacje o tym jak powinniśmy żyć, jeść czy spać. W jednej chwili rzeczy uznawane za zdrowe okazują się być szkodliwe. Które produkty kupować? W jakie teorie wierzyć? Jak w tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek? Na szczęście w TVN Style jest ktoś, kto zna "Całą prawdę". To nowa prowadząca – dziennikarka naukowa Karolina Głowacka!

Z okazji premiery 3. odcinka programu "Cała prawda" postanowili zadać Karolinie Głowackiej kilka palących pytań, które stale budzą kontrowersje. Jaka jest prawda? Karolina Głowacka wyjawiła nam "Całą prawdę"!

Telemagazyn.pl: Czy Wi-Fi ma wpływ zdrowie?

Karolina Głowacka: Nie ma wiarygodnych badań, które by potwierdzały negatywny wpływ Wi-Fi na nasze zdrowie. Na wszelki wypadek ustalane są normy natężenia promieniowania elektromagnetycznego na metr kwadratowy. W pierwszym odcinku "Całej prawdy", w mieszkaniu w centrum dużego miasta, specjalistycznym urządzeniem przeprowadziliśmy dokładny pomiar tego natężenia. Okazuje się, że do przekroczenia norm jest bardzo, bardzo daleko! Zapraszam do obejrzenia całego odcinka, bo wyniki naprawdę mogą zaskoczyć. Co ciekawe, istnieją ludzie, którzy skarżą się na złe samopoczucie w pobliżu routerów Wi-Fi. Natomiast jest to efekt tzw. nocebo – co jest odwrotnością placebo. Badania wykazały, że objawy mogą być spowodowane jedynie lękiem. W tym przypadku możemy być spokojni – nie ma realnego zagrożenia.

Czy krem z należy nakładać jedynie latem?

Absolutnie nie! Mało kto wie, że promieniowanie UVA może przenikać nawet przez okna, dlatego produkty chroniące przed szkodliwym UV powinniśmy stosować każdego dnia: w słoneczną pogodę, gdy jest pochmurno, a nawet kiedy spędzamy większą część dnia w budynku. Zaleca się stosowanie kremów nie tylko na twarz, ale również na szyję czy dłonie, czyli te elementy naszego ciała, które są odsłonięte. Jak potwierdzają dermatolodzy, zimą może to być SPF 15.

Jak można walczyć ze zmarszczkami?

Ha! Wiele osób marzy o wiecznej młodości. To oczywiście niemożliwe, natomiast istnieje sposób, by ograniczyć objawy starzenia się skóry. Ocenia się, że aż 4 na 5 zmarszczek, których możemy uniknąć powstaje na skutek szkodliwego promieniowania słonecznego. Dlatego tak ważne jest stosowanie kremów z filtrami. Drugim niezwykle ważnym elementem profilaktyki jest nawilżenie. Ekspertki "Całej prawdy" zdradziły jakich składników należy szukać w kremach – jest to m.in. kwas hialuronowy, który pomaga zatrzymać wodę w skórze. W drugim odcinku zdradzamy wiele sekretów jak zachować promienny wygląd i nie dać się nabrać na marketingowe strategie producentów. Natomiast pamiętajmy, że z biologią nie wygramy. Nie ma co się obrażać na mijający czas. Dbajmy o siebie tak, żeby bym zdrowym i dobrze się czuć. Nie wpadajmy w obsesję "wiecznej młodości"!

Smog – obecny jedynie zimą?

Niestety nie. Co prawda w naszym kraju smog jest skutkiem głównie tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń spowodowanych paleniem słabej jakości paliwami w starych piecach, natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę, że występuje nie tylko w sezonie grzewczym. Smog to niebezpieczne zjawisko również latem, a zanieczyszczenia pochodzą głównie z ruchu ulicznego. Wdychamy niebezpieczne tlenki azotu, a nawet drobiny z klocków hamulcowych czy torów tramwajowych! Z ekipą programu odwiedziliśmy profesjonalną stację badawczą jakość powietrza, gdzie oglądamy filtry powietrza po ich „pracy” zimą i latem. Zebrany na nich brud robi wrażenie.

Co jest lepsze – woda z butelki czy z kranu?

Doskonałe pytanie! Czy słusznie wiele osób postrzega tzw. "kranówkę" jako ostateczność? Prześledziliśmy ścieżkę pobierania i uzdatniania wody z kranu. W ostatnich latach wiele się w tej sprawie poprawiło. Woda z kranu jest skrupulatnie oczyszczana i codziennie badana. Możemy powiedzieć na pewno, że woda, którą dostarczają do budynków wodociągi jest bezpieczna i zdrowa. Natomiast zalecamy wziąć pod uwagę instalację wodociągową swojego budynku i pamiętać, że jedynie zimna woda jest zdatna do picia. W przypadku wód butelkowanych – pamiętajmy, że nie każda jest mineralna. W takim razie, jaką wybrać? Dla większości osób najlepsza będzie woda średniozmineralizowana – co ciekawe właśnie taka jest w kranach, można to sprawdzić na stronie wodociągów. Natomiast kobietom w ciąży zaleca się raczej wodę źródlaną, niskosodową, a sportowcom wysokozmineralizowaną. Decydując się na wybór wody proponuję, abyśmy brali pod uwagę potrzeby zdrowotne, a także koszty dla naszego portfela i środowiska.