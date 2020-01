"Chilling Adventures of Sabrina 3". Sabrina śpiewa "Straight to Hell". Zobacz klip promujący serial z seksowną Kiernan Shipką

W sieci Właśnie pojawił się klip promujący 3. sezon "Chilling Adventures of Sabrina". Zobaczcie seksowną Kiernan Shipkę. Mamy też nowe zdjęcia z planu!

Serial Chilling Adventures of Sabrina ukazuje początek przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, opowiadając mroczną historię o dojrzewaniu, w której horror miesza się z okultyzmem i – oczywiście – czarami.

W części trzeciej Sabrina, zmaga się z konsekwencjami wstrząsających wydarzeń z części drugiej. Mimo, że udało jej się pokonać ojca, Lucyfera, Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może znieść myśli, że Nick dokonał tak ogromnego poświęcenia i cierpi katusze w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Pani Szatan.

Wspierana przez śmiertelnych przyjaciół, czyli drużynę „The Fright Club” (Harveya, Rosalind i Theo), Sabrina wyrusza z misją, by wyzwolić chłopaka od wiecznego potępienia i sprowadzić go wprost w swoje ramiona. Jednak nieobecność Mrocznego Pana zachwiała królestwem, a w obliczu braku następcy tronu Sabrina jest zmuszona przyjąć tytuł „Królowej” i stawić czoła Calibanowi, przystojnemu Księciu piekieł. W tym czasie w Greendale trwa tajemniczy karnawał, a wraz z nim nad Spellmanami i czarownicami zbierają się czarne chmury: pogańskie plemię próbuje wskrzesić starożytne źródło zła…

Premiera 3. sezonu "Cilling Adventures of Sabrina" już 24 styczia 2020. Do sieci właśnie trafił klip promujący produkcję Netfliksa, w którym seksowna Kiernan Shipka śpiewa 'Straight to Hell".

Źródło: Associated Press/x-news

O serialu "Chilling Adventures of Sabrina":

"Chilling Adventures of Sabrina" to mroczna opowieść o dorastaniu Sabriny, nastoletniej czarownicy. W jej historii aż kipi od przerażających zdarzeń, tajemnej wiedzy i, co oczywiste, czarnej magii. W tej utrzymanej w stylistyce „Dziecka Rosemary” i „Egzorcysty” adaptacji uznanego komiksu Sabrina będzie musiała pogodzić ze sobą dwie drzemiące w niej natury — czarownicy i śmiertelnika — oraz stawić czoła siłom zła, które zagrażają jej, członkom jej rodziny i codziennej rzeczywistości zwykłych ludzi.

Autorem scenariusza jest showrunner serialu "R​iverdale" i dyrektor kreatywny Archie Comics ​Roberto Aguirre-Sacasa. Producentami wykonawczymi są Aguirre-Sacasa i twórcy "Riverdale" Greg Berlanti, Sarah Schechter, CEO Archie Comics Jon Goldwater oraz Lee Toland Krieger. Serial produkuje firma Warner Bros. Berlanti Productions. W serialu występują: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson oraz Bronson Pinchot.