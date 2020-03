"Chilling Adventures of Sabrina". Czy Caliban powróci w 4. sezonie? Co łączy go z Sabriną?

Książę Caliban to jeden z bohaterów serialu "Chilling Adventures of Sabrina". Czy po wydarzeniach w finału 3. sezonu Sam Corlett powróci do swojej roli w nowych odcinkach? Sprawdź, jakie są szanse na to, że Caliban pojawi się w 4. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina".

Książę Caliban (w tej roli Sam Corlett) sporo namieszał w 3. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina". Pojawił się znikąd i próbował zakwestionować prawo Sabriny (Kiernan Shipka) do tronu piekła. Czarował iluzją i wiele razy zwodził nastoletnią czarownicę, ale w finałowym odcinku Sabrinie udało się go pokonać. Caliban został uwięziony przez nią w kamieniu Judasza w dziewiątym kręgu Piekła. "Riverdale" i "Chilling Adventures od Sabrina" połączą siły? Szykuje się crossover dwóch hitowych seriali?Zobacz więcej Książę Caliban wróci w 4. sezonie "Chilling Adventures of Sabrina"? Los Calibana nie jest jednak jeszcze przesądzony. Fani serialu już spekulują, że wróg Sabriny wkrótce się uwolni. Być może pomoże mu w tym siostra bliźniaczka Sabriny, która uczyni go swoim sługą. Na Reddicie popularność zdobywa też ostatnio teoria według której Caliban jest bratem bliźniakiem Sabriny. Szczegóły nowych odcinków nie są na razie znane, a obsada 4. sezonu "Chilling Adventures of Sabrina" nie została jeszcze obsadzona. Można jednak przypuszczać, że to jeszcze nie koniec wątku Calibana. Czwarty sezon "Chilling Adventures of Sabrina" będzie liczył 8 odcinków. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Zobacz galerię Źródło: Associated Press/x-news O serialu "Chilling Adventures of Sabrina": Serial "Chilling Adventures of Sabrina" ukazuje początek przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy, opowiadając mroczną historię o dojrzewaniu, w której horror miesza się z okultyzmem i – oczywiście – czarami. W części trzeciej Sabrina, zmaga się z konsekwencjami wstrząsających wydarzeń z części drugiej. Mimo, że udało jej się pokonać ojca, Lucyfera, Mroczny Pan pozostaje uwięziony w ciele jej ukochanego, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może znieść myśli, że Nick dokonał tak ogromnego poświęcenia i cierpi katusze w ogniu piekielnym pod bacznym okiem Pani Szatan. Wspierana przez śmiertelnych przyjaciół, czyli drużynę „The Fright Club" (Harveya, Rosalind i Theo), Sabrina wyrusza z misją, by wyzwolić chłopaka od wiecznego potępienia i sprowadzić go wprost w swoje ramiona. Jednak nieobecność Mrocznego Pana zachwiała królestwem, a w obliczu braku następcy tronu Sabrina jest zmuszona przyjąć tytuł „Królowej" i stawić czoła Calibanowi, przystojnemu Księciu piekieł. W tym czasie w Greendale trwa tajemniczy karnawał, a wraz z nim nad Spellmanami i czarownicami zbierają się czarne chmury: pogańskie plemię próbuje wskrzesić starożytne źródło zła…