"Chłopaki do wzięcia". To koniec małżeństwa Jarusia? Fani zauważyli bardzo ważny szczegół!

Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń w historii "Chłopaków do wzięcia" był ślub Jarusia, który jest jednym z ulubionych uczestników słynnego programu. Jeszcze niedawno widzowie cieszyli się szczęściem uczestnika, któremu po latach starań w końcu udało się odnaleźć miłość. Czyżby jednak jego szczęście nie trwało zbyt długo? Fani, którzy na co dzień śledzą Jarka w mediach społecznościowych zauważyli niepokojący szczegół, który może świadczyć o tym, że jego małżeństwo należy już do przeszłości.

"Chłopaki do wzięcia" to polski serial dokumentalny przedstawiający losy mężczyzn ze wsi i małych miasteczek, którzy nierzadko znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, przez co mają problemy ze znalezieniem upragnionej miłości. Program jest nadawany od 2012 roku na antenie kanału Polsat Play. "Chłopaki do wzięcia" doczekali się do tej pory 21 sezonów.

Głównym wątkiem najnowszej edycji słynnych "Chłopaków" jest ślub Jarusia, który jest jednym z najpopularniejszych uczestników programu. Po latach poszukiwań, udało mu się w końcu znaleźć upragnioną miłość. W ostatnich odcinkach, Jaruś poślubił Gosię i oficjalnie przestał być już "kawalerem do wzięcia". Teraz widzowie programu mogą śledzić małżeńskie perypetie swojego ulubionego uczestnika.

"Chłopaki do wzięcia" - to koniec małżeństwa Jarusia? Fani zauważyli istotny szczegół

Choć większość widzów programu cieszy się z zaślubin Jarusia, to wraz z kolejnymi odcinkami drastycznie rośnie liczba osób, które z ogromnym niepokojem śledzą dalsze losy ich ulubionego uczestnika. Można było się o tym przekonać chociażby w sytuacji, kiedy w programie pojawiła się Pani Ewa, która dla małżonki Jarusia jest niczym matka. Zdaniem telewidzów zachowanie kobiety może doprowadzić do rozpadu jego małżeństwa.

Fani, który na co dzień śledzą poczynania Jarusia w mediach społecznościowych zwrócili uwagę na ważny szczegół, który może świadczyć o tym, że jego małżeństwo z Gosią należy już do przeszłości. Czujni widzowie zauważyli, że na filmikach, które Jaruś publikuje w sieci, występuje on bez obrączki na palcu.

A gdzie ma obraczkę? Czy już po małżeństwie?

też zauważyłam, że nie ma obrączki na palcu... 🤔

Oni już raczej nie są razem. Na filmach Jarka z fb nie nosi obrączki 😉 - możemy przeczytać na facebookowej grupie "Chłopaki Do Wzięcia-Fani programu".

Oczywiście wcale nie musi to oznaczać, że Gosia i Jaruś nie są już razem. Jednak do myślenia daje fragment jednego z najnowszych odcinków "Chłopaków do wzięcia", w którym będąca autorytetem dla młodej pary sąsiadka, podczas uroczystości weselnej nakazuje Jarusiowi nie rozstawać się ze swoją obrączką.

