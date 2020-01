Critics' Choice Award 2020. Zendaya i Lucy Hale błyszczą na rozdaniu nagród! Kto zdobył statuetki?

Za nami gala Critics' Choice Award 2020. Emocji jak zwykle nie brakowało, a na czerwonym dywanie, w błysku aparatów fotograficznych i kamer, dumnie prężyły się kolejne gwiazdy! Sprawdźcie, w czyje ręce powędrowały Critics' Choice Award 2020!

13 stycznia w Kalifornii odbyło się iście celebryckie święto! To wtedy odbyła się ceremonia wręczenia nagród Critics' Choice Awards 2020. Na czerwonym dywanie zjawiło się wiele osobistości świata show-biznesu.

W świetle fleszy błyszczeli m.in. Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Zendaya, Laura Dern, Anne Hathaway czy Lucy Hale. Sprawdźcie nasza galerię, żeby zobaczyć, jak prezentowały się gwiazdy!

Nominacje do Oscarów ogłoszone! "Boże Ciało" z szansą na statuetkę!Zobacz więcej

Critics' Choice Awards 2020 laureaci:

FILM:

"Pewnego razu... w Hollywood"

AKTOR:

Joaquin Phoenix – "Joker"

AKTORKA:

Renée Zellweger – "Judy"

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Brad Pitt – "Pewnego razu... w Hollywood"

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Laura Dern – "Historia małżeńska"

MŁODY AKTOR/AKTORKA:

Roman Griffin Davis – "Jojo Rabbit"

OBSADA:

"Irlandczyk"

REŻYSERIA:

Bong Joon-ho – "Parasite" i Sam Mendes – "1917"

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

Quentin Tarantino – "Pewnego razu... w Hollywood"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

Greta Gerwig – "Małe kobietki"

ZDJĘCIA:

Roger Deakins – "1917"

SCENOGRAFIA:

Barbara Ling, Nancy Haigh – "Pewnego razu... w Hollywood"

MONTAŻ:

Lee Smith – "1917"

KOSTIUMY:

Ruth E. Carter – "Nazywam się Dolemite"

CHARAKTERYZACJA:

"Bombshell"

EFEKTY SPECJALNE:

"Avengers: Koniec gry"

ANIMACJA:

"Toy Story 4"

FILM AKCJI:

"Avengers: Koniec gry"

KOMEDIA:

"Nazywam się Dolemite"

HORROR/SF/FANTASY:

"To my"

FILM ZAGRANICZNY:

"Parasite"

PIOSENKA:

"(I’m Gonna) Love Me Again" – Rocketman i "Glasgow (No Place Like Home)" – Wild Rose

MUZYKA:

Hildur Guðnadóttir – "Joker"

SERIAL DRAMATYCZNY:

"Succession" (HBO)

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jeremy Strong – "Sukcesja" (HBO)

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Regina King – "Watchmen" (HBO)

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Billy Crudup – "The Morning Show" (Apple)

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jean Smart – "Watchmen" (HBO)

SERIAL KOMEDIOWY:

"Fleabag" (Amazon)

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM:

Bill Hader – "Barry" (HBO)

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Phoebe Waller-Bridge – "Fleabag" (Amazon)

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM:

Andrew Scott – "Fleabag" (Amazon)

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Alex Borstein – "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

SERIAL LIMITOWANY:

"Jak nas widzą" (Netflix)

FILM TELEWIZYJNY:

"El Camino: A Breaking Bad Movie" (Netflix)

AKTOR SERIALU LIMITOWANEGO/TV:

Jharrel Jerome – "Jak nas widzą" (Netflix)

AKTORKA SERIALU LIMITOWANEGO/TV:

Michelle Williams – "Fosse/Verdon" (FX)

AKTOR DRUGOPLANOWY SERIALU LIMITOWANEGO/TV:

Stellan Skarsgård – "Czarnobyl" (HBO)

AKTORKA DRUGOPLANOWA SERIALU LIMITOWANEGO/TV:

Toni Collette – "Unbelievable" (Netflix)

SERIAL ANIMOWANY:

"BoJack Horseman" (Netflix)

TALK-SHOW:

"The Late Late Show With James Corden" (CBS) i "Late Night With Seth Meyers" (NBC)

BEST COMEDY SPECIAL:

"Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s All in the Family and The Jeffersons" (ABC)

Źródło: Cover Video/x-news