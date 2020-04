"Dance, Dance, Dance 2" FINAŁ! Wyjątkowe zakończenie edycji. Wygrali Fit Lovers - Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz!

To był nietypowy finał 2. edycji "Dance, Dance, Dance". W związku z pandemią koronawirusa program musiał zostać zakończony wcześniej, a sam finał odbył się w studio "Pytania na śniadanie" i nie zobaczyliśmy jak finałowe pary tańczą. Zwycięzcy zostali jednak wybrani!

"Dance, Dance, Dance" FINAŁ - co się wydarzyło?

W finale 2. edycji "Dance, Dance, Dance" spotkały się trzy pary: Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka, Rafał Mroczek i Przemysław Cypryański oraz Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, czyli Fit Lovers. Wszyscy pojawili się w studio "Pytania na śniadanie", aby podsumować swój udział w programie. Podczas finału na żywo, prowadzący połączyli się z pozostałymi uczestnikami 2. edycji: Anią i Kasią Stankiewicz, Małgorzatą Tomaszewską i Olkiem Sikorą oraz Rafałem i Krzysztofem Jonkiszami.

Ania i Mateusz przyznali, że nie do końca byli świadomi, jak dużo będą kosztowały ich przygotowania do programu. Mimo to, zgodnie stwierdzili, że jeszcze raz weszliby do tej samej rzeki. Wydaje się także, że nie mieli żadnej wpadki. Ich ulubiony taniec? Układ do piosenki "Beat It" Michaela Jacksona. Gdyby program mógł trwać dalej, do zatańczenia mieli jeszcze choreografie z filmów "Zatańcz ze mną", "La La Land" i "Chicago". Tamara Gonzalez Perea zdradziła, że widzowie najbardziej zachwycili się solówką Mateusza do piosenki "Wild Wild West" Willa Smitha.

Rafał i Przemek to kumple z boiska piłkarskiego. Wiedzieli, czego się po sobie spodziewać, jednak znowu okazało się, że taniec wyzwala wiele nieznanych dotąd emocji. Dla nich najważniejszym utworem, do którego tańczyli był "Human" Rag'n'Bone Mana, czyli występ z pierwszego odcinka. Z kolei widzowie uznali, że najlepszym ich występem była solówka Rafała do "24K Magic" Bruno Marsa.

Pamela i Mateusz, czyli Fit Lovers spędzają ze sobą każdą możliwą chwilę. Razem mieszkają i pracują, a przez ostatnie miesiące razem też tańczyli. Zauważyli jednak, że w trakcie programu pojawiły się między nimi pierwsze sprzeczki, a ich wyćwiczone i przyzwyczajone do ruchu ciała zaczęły się buntować. Największym sprawdzianem emocji był dla nich taniec do "Let it go" Jamesa Bay'a. Nie zobaczymy już jednak Fit Loversów tańczących do "Take a chance on me" z musicalu "Mamma Mia!" oraz "Freedom" z "Blues Brohers". Przyznali jednak, że układ do piosenki Abby może być ich choreografią na ślubie. Z największym uznaniem widzów spotkała się natomiast solówka Mateusza do "They don't care about us" Michaela Jacksona.

O tym, kto wygrał 2. edycję zdecydowali widzowie za pośrednictwem głosowania SMS. Na początku Tomasz Kammel ogłosił, że 3. miejsce zajęli Rafał i Przemek, którzy 10 tys. złotych przeznaczyli na rzecz Fundacji Jedni Drugim, dla Zosi. Przed ogłoszeniem ostatecznych wyników ujawniono, że Pamela i Mateusz wesprą Integracyjny Klub Sportowy AWF w Warszawie, a Ania i Mateusz przekażą pieniądze na rzecz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku.

Drugą edycję "Dance, Dance, Dance" wygrali Fit Lovers - Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz!

